“Torço para que Jackson Barreto seja candidato ao Senado”, diz vereador na sessão da CMA

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) utilizou o Pequeno Expediente da sessão desta quarta-feira, 09, para comentar uma entrevista concedida pelo ex-governador Jackson Barreto na rádio FAN FM, na última terça-feira, 08. Durante a sua fala na tribuna, o vereador destacou o papel fundamental que o ex-governador Jackson Barreto tem na história da política recente do estado de Sergipe.

“Jackson Barreto é alguém talhado no universo popular, talhado nos interesses públicos que priorizam e priorizaram fundamentalmente a periferia da cidade de Aracaju e do estado de Sergipe. Jackson Barreto foi eleito vereador pela primeira vez na década de 1970, mais bem votado na cidade de Aracaju, e foi eleito novamente vereador na década de 1988”.

“Com uma população de votantes de aproximadamente 190 mil aracajuanos, Jackson Barreto teve vinte e quatro mil votos na cidade de Aracaju. Se fosse no dia de hoje seria algo próximo de cinquenta mil votos para vereador de Aracaju. Foi governador de Sergipe eleito no primeiro turno na década de 1990 e perdeu no segundo. Foi deputado estadual, deputado federal mais bem votado de Sergipe”, destacou.

Durante o seu discurso, o vereador ainda destacou que “olho com muita simpatia e torço para que Jackson Barreto seja candidato a Senador da República, para que o mesmo possa emprestar o seu nome para que o povo de Sergipe possa avaliar”, pontuou.

Bittencourt ainda ressaltou que o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Sergipe está à disposição do ex-governador, se assim ele avaliar como um espaço para se filiar.

“Gostaria de dizer que o PCdoB está a sua disposição, se assim o senhor avaliar como sendo o espaço para se filiar; para que possa avaliar também como sendo um espaço onde o senhor possa, a partir do PCdoB, apresentar-se ao povo sergipano na possibilidade de ser pré-candidato ou candidato a senador da república”, finalizou.

Foto: Ascom CMA

Por David Rodrigues