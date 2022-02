Trabalho do prefeito Cristiano Viana em Simão Dias é reconhecido em outros municípios

Durante a sessão ordinária na noite da última terça-feira (8), na Câmara Municipal de Poço Verde, o vereador Tarcísio Fontes (Cidadania) parabenizou o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PSB) pela atuação do Centro Municipal de Saúde Animal São Francisco de Assis e pela realização do Concurso Público no município.

“Quero parabenizar o prefeito Cristiano Viana do PSB, pois em Simão Dias existe uma clínica veterinária com atendimento com médico veterinário todos os dias, fazendo atendimento gratuito aos animais”, destacou o edil.

Ainda em sua fala, o parlamentar poçoverdense destacou a realização do Concurso Público da Prefeitura de Simão Dias. “O prefeito Cristiano Viana está de parabéns, pois vai executar o Concurso Público no segundo ano de mandato dele, ele vai executar o Concurso no próximo domingo e alguns concurseiros me procuram para que eu viabilizasse transporte até as escolas dos municípios de Simão Dias e Paripiranga, locais das provas do certame. E os nossos jovens concurseiros aqui de Poço Verde estão indo buscar oportunidades em outras cidades vizinhas, já que o nosso executivo local não parou para pensar na realização do concurso em Poço Verde”, concluiu Tarcísio.

ASCOM / Prefeito Cristiano Viana