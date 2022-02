Umbaúba: Legislativo volta às Sessões Ordinárias após recesso

A Câmara Municipal de Umbaúba encerrou nesta terça-feira, 8 de fevereiro, o recesso parlamentar e iniciou os trabalhos do 1º semestre de 2022. Desta forma, a Casa volta a ser palco das principais demandas da população umbaubense. Entre projetos de lei, indicações e requerimentos, os vereadores discutiram as matérias que serão tramitadas durante o novo período de trabalho.

A noite foi marcada por discursos de boas-vindas e debates das ações que foram realizadas enquanto estavam em recesso. Mesmo com os trabalhos da Casa ‘pausados’, os vereadores continuaram buscando melhorias para o povo por meio de visitas, entrega de maquinários, assinaturas de ordens de serviços, além da fiscalização nas ações do Executivo.

“Primeiramente gostaria de dar boas-vindas aos senhores vereadores e parabenizar cada um de vocês pelos trabalhos desenvolvidos no período do recesso. Gostaria também de pedir que Nossa Senhora da Guia, guie os nossos passos para que seja mais um semestre de muito trabalho em busca do desenvolvimento desse Município no qual representamos”, disse o presidente da Casa, Gutto Prado (MDB).

A convite dos parlamentares, o ouvidor-geral da Prefeitura, Demerval Santos, explanou, na tribuna da Casa, as ações que o Executivo vem desenvolvendo nos últimos meses e os próximos passos que estão na agenda municipal. Segundo o ouvidor, dentre os inúmeros trabalhos da gestão, coube destacar a assinatura da ordem de serviço para pavimentação à paralelepípedo do conjunto Anália Cardoso, oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Valdevan Noventa (PL). O representante ainda destacou que foi distribuído para os produtores do Município, cerca de 30 mil alevinos das espécies de peixes tilápias e tambaquis.

Ainda no grande expediente, Demerval ressaltou o avanço da vacinação de adultos, idosos e crianças contra a Covid-19. Na faixa etária infanto-juvenil, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) intensificou a vacinação como forma de combater a circulação do vírus nas salas de aula, já que a volta das aulas presenciais está marcada para a próxima quinta-feira, 10 de fevereiro. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), Umbaúba tem 74% da população vacinada com a 1ª dose e 63% com a 2ª dose ou dose única. O fato tem sido comemorado pelos vereadores, pois é visto que a população abraçou a vacinação e escolheu se proteger, “mas requer atenção quanto aos não vacinados”, disse os vereadores.

Compareceram à sessão, os vereadores Gutto Prado; José Ailton (MDB); Jonh Guimarães (Cidadania); Benedito Barreto (MDB); Fábio Silveira (Cidadania); Antônio Cirilo (MDB); José Silveira (MDB); Rubenildo Santana (Cidadania); Celene Souza (Cidadania) e Gilson Bispo (PT).

Texto e foto: Ascom CMU