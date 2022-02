Unit reforça protocolos para retomar aulas presenciais

O Grupo Tiradentes adotou plano de prevenção contra a Covid-19 e síndromes gripais, em todas suas instituições de ensino superior, com medidas e protocolos que garantem a segurança de alunos e colaboradores.

Diante do atual cenário da pandemia, o Grupo Tiradentes reforçou os protocolos de segurança e saúde para a retomada das aulas presenciais nos campi e demais unidades da Universidade Tiradentes, além dos polos de Ensino à Distância (EAD) mantidos em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte e Piauí.

Uma das medidas é o preenchimento do aplicativo Volta ao Campus, disponível por meio do site https://voltaaocampus.grupotiradentes.com/. Nele, qualquer pessoa que queira ingressar nas unidades de ensino deve informar os dados sobre sintomas de Covid-19 e outras síndromes gripais. “Para ter acesso aos campi, todos que frequentam os espaços universitários precisam, no momento de acesso na Portaria, assinalar dados sobre sintomas gripais e mostrar na tela do celular a autorização para esse acesso”, informou Carlson Souza, gerente do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) do Grupo Tiradentes.

As unidades universitárias seguem totalmente os decretos e protocolos sanitários dos estados onde funcionam as instituições, bem como adotaram o Plano de Prevenção ao Contágio da Covid-19, com regras e práticas que reforçam os cuidados para com os alunos e colaboradores. Outras regras estão na observância das medidas já vigentes. O uso de máscaras é obrigatório desde a entrada no campus, e os alunos estão orientados a trazer outras máscaras de reserva para troca, pois cada uma delas tem utilidade máxima de quatro horas.

“Além disso, estimulamos diariamente que os alunos e colaboradores tenham uma rotina de higienização, lavando suas mãos frequentemente com água e sabão, especialmente após aplicação de atividades e, também, antes e depois do lanche”, orienta Carlson, acrescentando que os banheiros de cada unidade têm sabonete líquido e papel toalha. A limpeza das mãos também pode ser realizada com álcool-gel 70%, disponível nos recipientes colocados em diversos locais nos campi para uso de colaboradores e alunos

Todos os setores e espaços de cada campus passam pela limpeza das superfícies a cada mudança de turno, com itens de limpeza comuns e efetivos. Para não prejudicar alunos com problemas respiratórios, são utilizados detergentes neutros, antecedendo a desinfecção com álcool 70% ou hipoclorito de sódio. Corrimãos, maçanetas, torneiras e outros pontos críticos de contato passam pelo mesmo processo de higienização, várias vezes ao longo do dia.

Protocolos para casos suspeitos

O Plano de Prevenção contra a Covid-19 no Grupo Tiradentes prevê ainda que os alunos com sintomas não podem frequentar o campus presencialmente. Ele deve procurar o atendimento médico e apresentar atestado na sua instituição. No quinto dia de sintomas, é necessário fazer o teste para a Covid-19.

A Coordenação de Curso também deve ser avisada da suspeita ou confirmação dos casos, para adoção dos procedimentos determinados pelo protocolo. Os cuidados com higienização dos ambientes de ensino são duplicados a cada mudança de turno. “Em regra geral, as aulas da turma do aluno ou profissional infectado não serão suspensas, visto que, com o uso correto da máscara e cumprimento dos protocolos de higiene e segurança nos ambientes do campus, o risco de contágio é minimizado e somente se faz necessário isolarmos o aluno e/ou profissional infectado”, informa Carlson.

Fonte e foto assessoria