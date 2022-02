Vereador cobra um posicionamento sobre a situação do Transporte

Na manhã desta terça-feira, 8, em seu primeiro posicionamento do ano na Sessão Ordinária da Câmara, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), usou a tribuna para mais uma vez em seu discurso reivindicar um posicionamento das autoridades a respeito da situação do transporte público municipal.

O problema é antigo, se arrasta há muitos anos e assola não somente a população aracajuana, como também os donos das empresas de ônibus. Não é de hoje que o vereador Eduardo Lima, demonstra através do seu mandato uma séria preocupação com o colapso que vem se apresentando no setor.

No mandato passado, enquanto membro da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Meio Ambiente, o parlamentar propôs incansavelmente a criação de uma Mesa de Negociação que envolvesse os órgãos responsáveis e os municípios circunvizinhos para busca de soluções. Por entender que é urgente que o poder público tome uma atitude no que diz respeito a promover ações para solucionar os problemas existentes na operacionalização do sistema de transportes e suas demandas, o vereador continua persistente no assunto.

Eduardo Lima destacou que buscar políticas públicas que gerem ações para o desenvolvimento econômico e garantia de emprego para o trabalhador é uma responsabilidade de todos os envolvidos com a máquina pública.Nesse período em que volta a se agravar a situação da crise rodoviária no município, muitos fatores como o aparecimento das variantes do Coronavírus e a contaminação do H1N2, causador da Influenza tem contribuído para o caos.

O fato é que, enquanto as empresas são obrigadas a colocar a frota máxima nas ruas para evitar aglomerações e o risco de contaminação para os passageiros, ainda lutam com o aumentando os gastos com insumos, enquanto as paralisações realizadas pelos rodoviários que buscam a garantia dos seus direitos reduzem a oferta do serviço, e nesse jogo de “necessidades de todos”, o mais prejudicado é o usuário.

“Eu quero que o meu discurso chegue até o governador, o prefeito, os gestores do transporte público municipal ,a população, para que seja tratado com a devida importância que assunto merece”, afirmou o parlamentar.

Fonte e foto assessoria