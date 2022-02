Polícia Civil divulga as imagens dos autores de homicídios em Nossa Senhora do Socorro

A Polícia Civil divulgou, nesta quinta-feira (10), imagens dos autores de homicídios que ocorreram no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. Os crimes estão interligados. As investidas criminosas aconteceram nos dias 6 de maio e 15 de maio de 2021.

De acordo com as investigações, no dia 6 de maio foi morta a vítima Josival Souza dos Santos, em uma loja de acessórios para celulares. Já no dia 15 de maio, o crime foi praticado contra Jorge Angelo dos Santos Júnior. O veículo que aparece nas imagens de câmeras de segurança em ambos os crimes é o mesmo.

Conforme o apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Josival teria morrido por engano, já que o alvo da ação criminosa seria Jorge Angelo.

No dia 8 de fevereiro de 2022, foi preso, em cumprimento ao mandado de prisão temporária, Marcel Batista Brito dos Santos, suspeito de ser o mandante do crime. No dia do fato, ele foi surpreendido em posse de 300 kg de maconha.

A Polícia Civil então investiga a autoria do crime e busca a identificação e localização desses suspeitos. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP