Assembleia Legislativa de Sergipe retomará sistema misto de atuação nas sessões a partir da próxima terça-feira, dia 15

A Assembleia Legislativa de Sergipe irá retomar, na próxima terça-feira, 15, a realização de sessões mistas. A decisão se deu em razão do grande número de casos de covid-19 que estão sendo registrados no estado, assim como em todo o país.

O presidente em exercício da Alese, deputado Francisco Gualberto (PT), fez o anúncio e assinou o ato durante a sessão plenária desta quinta-feira, 10. Ele explicou que as pessoas não estão tomando os devidos cuidados para acabar com a propagação do vírus.

“Ontem foram 1.350 óbitos no Brasil e, para muita gente, parece que não está acontecendo nada, que está tudo normal. A previsão do observatório da Universidade Federal de Sergipe é que o pico da pandemia se dará entre meados de março e abril, temos em média próximo de dois mil casos todo dia e é subnotificado porque nem todos testam”, falou.

Ele ainda salientou que em torno de seis mortes estão sendo registradas em Sergipe diariamente, o que totaliza 180 pessoas mortas vítimas de uma única doença. Por este motivo, a mesa diretora da Alese decidiu retomar o sistema misto de atuação, como foi feito nos anos de 2020 e 2021.

Francisco Gualberto informou que entrou em contato com a maior parte dos demais deputados e obteve o apoio dos demais deputados.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira/Alese