Alunos da rede estadual destacam-se na redação do Enem 2021

A redação do Enem 2021 teve como tema “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”

A rede estadual está em clima de festa com a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O desempenho dos estudantes na redação tem movimentado bastante as redes sociais e as comunidades escolares. Até o momento, foram contabilizados cerca de 130 alunos que alcançaram mais de 900 pontos na redação, todos eles oriundos das escolas estaduais e do curso Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni Seduc). Nesse clima que evidencia a importância da escola pública, os jovens falam sobre sonhos, perspectiva para o futuro e superação de desafios.

Para Esdras Tavares, egresso do Preuni Seduc e do Colégio Estadual José de Matos Teles, em Japaratuba, o segredo é ser perseverante. “Mesmo diante de um período totalmente atípico e com muitos empecilhos, tirar 980 pontos é um resultado de muito esforço e dedicação, aliado ao cuidado com a saúde mental”, frisou. Esdras almeja ingressar no curso de Letras – Língua Portuguesa utilizando a nota do Enem. “Ao longo do meu ciclo juvenil tive várias opções. Já me interessei por medicina, por gostar da área de biologia, também pensei em direito, mas já decidi que quero fazer doutorado em Letras. Meu desempenho nessas duas últimas edições do Enem me despertou esse desejo”, salientou.

Outro destaque no Enem é o jovem Érik dos Santos Lima, aluno do Preuni Murilo Braga e egresso do Colégio Estadual Professor Nestor Carvalho Lima, unidades de Itabaiana, no Agreste Central Sergipano, o qual também tirou nota 980 na redação. Apaixonado pelas leis, o jovem adiantou que pretende utilizar a nota do exame para cursar direito. “Vejo como uma área de atuação que mais tem oportunidade de emprego por conta dos concursos públicos, a que também pretendo me dedicar. Estudar para o Enem não foi fácil, mas o apoio do Preuni foi muito importante”, disse ele, reforçando que o retorno presencial fez seu desempenho melhorar de forma significativa.

A estudante Anna Dart Alves Rodrigues, do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos, em Itabaianinha, é outra jovem destaque no Enem 2021, carimbando 940 pontos na redação. Para ela, esse momento é um verdadeiro turbilhão de emoções. “A palavra determinante no dia de hoje é gratidão. Gratidão pela conquista alcançada, pelos que estiveram ao meu lado, por aqueles que me incentivaram nessa caminhada, a todos os meus professores, a minha escola, enfim, espero que eu consiga alcançar o que tanto almejo, ingressar no curso de Farmácia na Universidade Federal de Sergipe, e futuramente atuar nessa área pela qual sou extremamente apaixonada”, declarou.

Engajamento das escolas

Esses resultados não seriam possíveis sem o total engajamento das escolas estaduais em torno da preparação da comunidade estudantil. E quem fala sobre isso é a estudante Maryanna Santos, do Centro Estadual de Educação Profissional Professora Neuzice Barreto, em Nossa Senhora do Socorro, que teve total apoio da equipe pedagógica para alcançar os 920 pontos na redação. “Participamos de várias ações, como oficinas de redação, aulões, além de todo o movimento para nos motivar. Muita gratidão a minha escola, a minha família, a Deus, e ao ensino médio, por terem me ajudado a chegar a esse resultado”, disse.

Quem também foi acolhida e motivada pela escola foi Elida Santos de Oliveira, do Centro de Excelência Dr. Edélzio Vieira de Melo, em Santa Rosa de Lima, que tirou 840 pontos na redação. “Estou muito feliz pela nota alcançada, saber que todo o esforço durante esse tempo de preparação valeu a pena. O apoio da escola, dos amigos e dos familiares também foi de suma importância. As noites difíceis de ida e vinda do meu município até a capital para assistir às aulas do Preuni no Polo Atheneu foram extremamente essenciais para obter os resultados”, afirmou. A jovem fez parte do projeto Bebê a Bordo, que tem como objetivo “acolher as mães adolescentes no ambiente escolar, além de nos ensinar uma massagem incrível que ajuda a mãe a se conectar com os bebês, já que estudávamos em tempo integral. Graças a essa iniciativa a gente conseguia focar nos estudos sem ter aquela preocupação de “com quem eu vou deixar as crianças?”, salientou.

A aluna Sabrina Jesus Santana, do Centro de Excelência Professor Gonçalo Rollemberg Leite, em Aracaju, saiu da pontuação 800, como treineira, para 900 pontos na redação, após participar do Enem 2021. A jovem avalia que esse resultado é extremamente satisfatório, o que, para ela, vai garantir uma vaga no curso de Engenharia Ambiental. “Estudar para o Enem foi um processo muito difícil, mas tive que me dedicar bastante. O ano de estudo para quem faz Enem e vestibular é muito complicado e nos deixa aflitos, e chegar a essa pontuação significa que o meu esforço valeu a pena. Agradecendo imensamente a minha escola e aos professores por todo o apoio”, concluiu.

Live para orientar estudantes sobre nota do Enem

Para orientar os estudantes que estão de posse das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) divulgadas nesta quarta-feira, 9, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) realizará nesta sexta-feira, 10, às 10h, no Instagram @educacaose, uma live intitulada “Acreditar em novos futuros”, para explicar aos candidatos os próximos passos após visualizar o resultado do Enem.

As professoras Gisele Pádua, coordenadora geral do Pré-Universitário, e Isabella Santos, chefe do Serviço de Ensino Médio da Seduc, vão se conectar com os alunos da Rede Estadual de Ensino de Sergipe para passar orientações e dicas de como se inscrever em programas federais que permitem o ingresso nas universidades, além de informar datas e prazos.

Assessoria de Comunicação da SEDUC