Borracheiro acusado de matar quatro pessoas é condenado pela morte de mais uma vítima

O borracheiro Josenaldo dos Santos, acusado de matar e enterrar quatro pessoas em Nossa Senhora do Socorro foi condenado a 11 anos, 10 meses e 53 dias de reclusão em regime fechado, pela morte de Maria Aparecida Conceição. “Não há tratamento ou cura, posto que não se trata de doença, e sim de uma personalidade anormal”, disse a sentença.

O julgamento começou pela manhã, foi suspenso para almoço e retomado no começo da tarde. Terminou por volta das 14h30.

Essa é a segunda vez que ‘Naldo borracheiro’, como é conhecido, vai a julgamento. Ele foi julgado nesta quinta-feira (10) no Fórum Arthur Oscar Déda.

Josenaldo dos foi condenado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e emprego de crueldade, além da ocultação do cadáver, por isso.

Naldo Borracheiro é acusado de matar e ocultar os corpos de quatro pessoas desde o mês de maio de 2019, quando foram encontrados quatro corpos enterrados, três deles em uma casa no conjunto Marcos Freire II, onde funcionava a borracharia do acusado, e o quarto corpo em uma residência no loteamento Piabeta, ambos os locais no município de Nossa Senhora do Socorro.

A polícia encontrou quatro corpos, três no quintal da oficina e um na residência de Josenaldo. Na época, o borracheiro confessou os crimes e foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Exames foram realizados para descobrir a identidade dos corpos, que já estavam em estado de decomposição.