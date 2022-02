Saúde: Corrida é atividade física mais procurada no verão

Apesar de ser individual, especialistas alertam para a necessidade de orientação profissional

Para alcançar saúde e o corpo perfeito, muitas pessoas procuram realizar atividades físicas. Mas esses exercícios devem ser orientados por profissionais de Educação Física. Entre as modalidades escolhidas, a corrida é a preferida no verão, por ser praticada ao ar livre, de forma gratuita e ofertar maior segurança em tempos de pandemia.

O coordenador do curso de Educação Física do UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau em Aracaju, Kleilson Albuquerque, explica que a necessidade de alcançar a longevidade vem levando as pessoas a procurar as atividades físicas como forma de obter maior qualidade de vida. Mas, para o exercício ser benéfico, é necessário manter uma rotina disciplinada, observar a alimentação e aprender a respirar de forma correta. “Além de tudo isso, é importante que a pessoa faça uma boa avaliação para ter segurança, evitando que ocorram até mesmo óbitos, caso a pessoa não esteja preparada de fato”, alerta o professor.

Ele atenta que é necessário levar em consideração a imensa adesão à prática de corridas, principalmente nesse momento pandêmico em que as pessoas se sentem mais seguras em ambientes abertos, por parte da população o que passa a exigir desses atletas, nem sempre profissionais, maior atenção as técnicas que envolvem os exercícios físicos. “É preciso entender alguns aspectos técnicos. Dentre eles, os parâmetros relacionados ao desempenho nas corridas e provas de longas distâncias, aquelas chamadas de endurance ou de ultraendurance”, ressalta Kleilson.

Capacidade aeróbica

O professor atenta para a importância de o adepto da corrida conhecer sua capacidade aeróbica. Para que isso aconteça, ele adverte que a pessoa deve seguir alguns parâmetros para se proteger. “É importante que as pessoas, antes de iniciar qualquer prática esportiva, principalmente a corrida, que exige muita capacidade aeróbica, façam um teste de esforço com um bom profissional”, finaliza.

