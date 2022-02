Deputado cobra projeto para reajuste dos servidores e revogação 14% da previdência

Há quase uma década sem reajuste dos seus salários, os servidores públicos estaduais sofrem com a falta de uma política de valorização, focada na garantia do poder de compra dos seus salários. Mais uma vez, o deputado estadual Iran Barbosa (PT) apelou ao governo do Estado que garanta o reajuste salarial.

“Esse é um apelo que tenho feito de forma recorrente e gostaria de reiterar a necessidade de o governo do Estado negociar com os trabalhadores e enviar para esta Casa o Projeto de Lei com vistas a promover o reajuste salarial dos servidores públicos, lembrando que o governo anunciou que tal medida seria feita”, cobrou Iran Barbosa, durante a sessão plenária desta quinta-feira, 10.

Revogação do confisco de 14%

Ainda, durante o seu pronunciamento, Iran voltou a cobrar o fim do desconto previdenciário de 14% nas aposentadorias e pensões dos servidores públicos.

“Diante da nova condição econômica, financeira e orçamentária tão propalada pelo governo estadual, gostaria de solicitar ao governador que possa reavaliar esse desconto e revogar essa medida tão massacrante, enviando para esta Casa Projeto de Lei que reformule o desconto que incide de forma brutal sobre os proventos dos aposentados”, apelou Iran Barbosa.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Valesca Montalvão