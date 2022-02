Detran passa a ter representante no Ciosp no estado de Sergipe

A direção do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), atendendo solicitação do secretário de segurança pública, João Eloy de Menezes, disponibilizou a servidora Aline Nascimento para representar a instituição no Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp). Com esta ação, o Ciosp passa a ter mais um órgão para tratar as demandas de segurança pública, juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o secretário de segurança pública, João Eloy, a medida se faz necessária na estruturação do Ciosp para a chegada do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual, que se tornará possível a partir da reforma do prédio da unidade, que já está programada para ser executada ainda neste ano.

Para o diretor do Ciosp, major Daniel Couto, a presença da representante do Detran facilitará o acesso aos sistemas informatizados do órgão, bem como contribuirá na confecção de protocolos integrados, cuja demanda tenha relação direta com o trânsito.

Fonte e foto SSP