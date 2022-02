Eduardo Lima destaca falta de políticas públicas eficazes no combate à dependência química no município

Na manhã desta quinta-feira, 10, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), usou sua fala no Pequeno Expediente na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju, para destacar a falta de políticas públicas eficazes no combate à dependência química no município.

Com a pandemia do Coronavírus, o número de pessoas que estão vivenciando situação de vulnerabilidade social só tem aumentado em nossa capital. A falta de emprego, a morte pelo vírus, a falta de renda, são fatores de ordem social que têm contribuído para o aumento de outro problema que vem tornando-se nacional. Famílias com problemas de todos os tipos, pessoas que em algum momento encontram-se em situação de rua.

Muitos, em busca de uma saída para o problema acabam entrando no mundo das drogas lícitas tornando-se viciadas, acarretando transtornos psicológicos, outras enveredam para o caminho das drogas ilícitas tornando-se dependentes químicos.

Eduardo Lima recordou que em recente reunião com a secretária da Assistência Social, Simone Passos e com o coordenador da Proteção Social Especial, Jonathan Rabelo, propôs uma parceria com os abrigos para ajudar no âmbito espiritual no atendimento das pessoas que frequentam os equipamentos de acolhimento ofertados pela prefeitura e no âmbito político, está usando seu mandato para lutar por políticas públicas eficazes para o combate desse problema.

Para tanto o vereador pediu o apoio dos colegas parlamentares para um maior engajamento no diz respeito a criação de ações que resolvam as mencionadas questões. O município dispõe de 06 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), porém estas ferramentas são um paliativo e não têm sido suficiente para sanar o problema.

“Esta Casa precisa olhar com carinho, com uma atenção e um olhar que sejam especiais para esse problema que as capitais brasileiras vivem de uma forma muito agressiva” afirmou Eduardo Lima.

