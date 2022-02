Emsurb e Comitê Olímpico do Brasil alinham ações para os Jogos da Juventude 2022

Em setembro a cidade de Aracaju será sede dos Jogos da Juventude 2022. Neste sentido, para dialogar acerca de sustentabilidade e destinação dos resíduos gerados durante o evento, o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas, recebeu, na tarde desta quarta-feira, 9, representantes do Comitê Olímpico do Brasil (COB), por meio da Superintendência Especial de Esportes do Governo do Estado.

Durante o encontro, o presidente da Emsurb explicou os serviços disponibilizados à população pela Prefeitura de Aracaju, no tocante à coleta e destinação dos resíduos orgânicos e recicláveis.

“Eles reagiram positivamente com o avanço na limpeza pública da cidade e o cumprimento às regras da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Além disso, nos colocamos à disposição para a realização da competição, que reúne algo em torno de seis mil pessoas entre atletas e organizadores, através das nossas ações de coleta que já são efetuadas com regularidade pela gestão”, afirmou Luiz Roberto.

Segundo informou o gestor, os ajustes necessários para garantir a limpeza nos locais de competição serão alinhados junto ao COB após o recebimento do cronograma de atividades do evento.

A preocupação do Comitê em minimizar os impactos ambientais na cidade que vai sediar a principal competição de base do país foi destacada pela coordenadora de Serviços dos Jogos da Juventude, Júlia Camargo.

“Aracaju oferece uma boa estrutura de limpeza urbana e isso nos deixa confiantes e tranquilos de que os resíduos gerados durante o evento, a exemplo de plásticos, embalagens e materiais de identidade visual, terão um destino correto. A coleta seletiva e de orgânicos será feita diariamente, o que contribui para o processo de manutenção do nosso compromisso de minimizar os impactos ambientais”, destacou a coordenadora.

Foto: Ascom Emsurb