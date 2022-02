Fabiano Oliveira sugere que SMTT faça estudo para solucionar travessia

O vereador Fabiano Oliveira (PP) usou o Pequeno Expediente da Câmara Municipal de Aracaju desta quinta-feira, 10, para parabenizar a obra de revitalização do Parque dos Cajueiros, localizado no bairro Farolândia.

“Eu quero deixar registrado a minha alegria com a reforma do Parque dos Cajueiros. O espaço está sendo revitalizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs). E aqui eu quero enaltecer a gestão do governador Belivaldo Chagas e do secretário Ubirajara Barreto. O investimento da reforma gira em torno de R$ 2.542,579,51, provenientes do Tesouro Estadual”, comentou.

Fabiano, que também é presidente da Frente Parlamentar de Turismo, falou da importância do local para a capital. “O Parque dos Cajueiros é um dos nossos mais lindos cartões postais. Lá temos uma área enorme de lazer arborizada com pista de skate, bancos, deck, equipamentos de ginástica, bicicletário, ciclovia, parque infantil. E a reforma proporcionará ainda mais conforto para todos os visitantes, além de garantir mais segurança com a implementação de lâmpadas led e revisão das instalações elétricas”, comemora o parlamentar.

Durante do discurso, o vereador aproveitou para falar que a pedidos de moradores da localidade apresentou a Indicação 2966/2021 no ano passado solicitando a implementação de semáforo de pedestres próximo ao entroncamento com a Avenida Paulo Silva, no bairro Farolândia, em frente ao Parque dos Cajueiros.

“Frequentadores do Parque e moradores da localidade me procuraram para falar da dificuldade de travessia na avenida e preocupação com os altos índices de acidentes que acontecem na área. Sei do trabalho e competência da gestão municipal, através da SMTT, e quero aqui reforçar o meu pedido para que seja feito um estudo para instalação de redutor de velocidade, semáforo, semáforo de pedestres ou até uma passarela na localidade. Algo precisa de feito urgente para garantir maior segurança para todos que passam por ali”, pontuou.

Por fim, Fabiano aproveitou para citar também a duplicação da ponte do Rio Poxim que irá viabilizar o fluxo de veículos na região.

Foto Gilton Rosas

Por Hivy Rhafaella