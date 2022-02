Gustinho Ribeiro anuncia recursos para regiões Sul e Agreste de Sergipe

Na tarde desta quarta-feira, 9, o deputado federal Gustinho Ribeiro anunciou investimentos para as regiões Sul e Agreste do Estado. Gustinho recebeu em seu gabinete em Brasília o prefeito e o vice-prefeito de Cristinápolis, Sandro e Zé De Alaide, respectivamente, e o prefeito de Itabaianinha, Danilo de Joaldo. Além deles, o deputado federal recebeu também o prefeito Diogo Machado, de Carira.

Gustinho Ribeiro anunciou investimento de mais de R$ 800 mil para a construção de uma ponte que ligará o município de Cristinápolis a Itabaianinha e que será importante também para a cidade de Tomar do Geru. Esta obra também é um pedido da liderança política de Itabaianinha, Alan Vieira. “Por Sergipe, vamos continuar investindo nos municípios sergipanos. Sou municipalista e entendo a importância das cidades nos contextos Estadual e Federal”, afirmou Gustinho.

AGRESTE

Em seguida, o parlamentar sergipano conversou o prefeito de Carira, Diogo Machado, e, em breve, irá anunciar os recursos que deverão ser destinados para o Município. “O Agreste de Sergipe é uma região muito importante para o Estado. O desenvolvimento daqueles municípios é muito importante para Sergipe. Então, digo ao sergipano: por você, por Sergipe, através do nosso mandato, vamos buscar ajudar as cidades do Agreste”, afirmou Gustinho.

Fonte e foto assessoria