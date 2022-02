Itabaiana já imunizou 75% da sua população e poderá realizar eventos de lazer coletivo

O município vacina, neste momento, as crianças de 05 a 11 anos sem comorbidades. A vacinação acontece no Ginásio Chico Cantagalo das 08h às 16 horas.

O município de Itabaiana já atingiu 75% da população com segunda dose ou dose única. O número atende a exigência da resolução nº 39 que restringe a realização de eventos de lazer coletivo aos municípios sergipanos que não atingiram 75% de imunização da população.

De acordo com o decreto estadual n° 10 que homologa a resolução nº 39 de 31 de janeiro de 2022, no período de 08 a 21 de fevereiro, os eventos externos deverão ter limite máximo de duas mil pessoas e os eventos internos de mil pessoas.

Para o Prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, os números são resultados do trabalho e empenho da gestão e dos profissionais de saúde, “estamos colhendo os frutos do trabalho realizado diariamente por nossos profissionais de saúde. Itabaiana hoje é a única das grandes cidades que atingiu 75% de imunização e já pode realizar eventos”, destacou.

Segundo a resolução, também é necessário a exigência do comprovante de vacinação de segunda dose das pessoas nos eventos internos (a partir de 200 pessoas) e externos (a partir de 300 pessoas), ou que apresentem teste antígeno ou RT-PCR de Covid-19 negativo realizado com no máximo 48 horas de antecedência do evento.

Foto assessoria

Por Leonan Leal