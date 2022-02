Nova remessa do imunizante da Pfizer pediátrica chegou a Sergipe nesta quinta-feira

O Estado de Sergipe recebeu na tarde desta quinta-feira, 10, uma nova remessa de vacinas contendo 20.300 doses da Pfizer pediátricas. A distribuição para o território acontecerá nesta sexta-feira.

A Secretaria de Estado da Saúde contabiliza o total de 4.451.985 recebidas do Ministério da Saúde, aos municípios sergipanos já foram encaminhadas 4.340.850 unidades. Em relação às aplicações , 1.831.657 é o quantitativo de primeira doses aplicadas, enquanto as pessoas que receberam a segunda dose foram 1.582.983. O número de dose única permanece em 40.125 e 523.814 completaram o esquema vacinal com a dose de reforço.

De acordo com as informações do Programa Estadual de Imunização, o Estado de Sergipe alcançou até a última quarta-feira, 09, uma cobertura vacinal de 80,72% na primeira dose e 70,00% na imunização completa.

