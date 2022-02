Operação do Denarc termina com a morte de um homem acusado de tráfico em Estância

O Departamento de Narcóticos (Denarc) localizou um investigado pela prática de tráfico de drogas na cidade de Estância. Ele foi identificado como Everson Candido dos Santos. A ação policial ocorreu nesta quarta-feira (9).

De acordo com o delegado André Davi, o investigado era ex-presidiário. “A operação começou no ano passado, quando recebemos denúncia anônima de que havia drogas escondidas dentro de móveis”, informou.

Diante daquela informação, as equipes foram até um estabelecimento comercial do município. “Ao adentrarmos no local, que não estava funcionando, encontramos um quilo de crack e uma pistola dentro de um televisor”, acrescentou.

Com a apreensão do material, foi solicitada a prisão junto ao Poder Judiciário. “Hoje, com o mandado de prisão, encontramos o investigado trafegando em um veículo. Ele trazia dois quilos de cocaína e atirou contra os policiais”, destacou.

Com informações e foto da SSP