PMA prioriza teste em sintomáticos para otimizar os insumos

No atual cenário da pandemia na capital sergipana, de alta da circulação do coronavírus e ascensão do número de casos de covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), tem adotado estratégias para otimizar a oferta de serviços na rede municipal. E uma das medidas praticadas neste sentido está relacionada à disponibilização dos testes para detecção da covid-19, ofertados, atualmente, apenas para sintomáticos.

A secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, explica que o intuito da gestão é otimizar, sobretudo, a utilização dos insumos, nesse momento de aumento da demanda pelo serviço de testagem na rede de saúde do Município.

“Não existe falta de exame. Fizemos um planejamento em setembro do ano passado, quando adquirimos 50 mil exames. Recentemente, recebemos cerca de 20 mil exames do Estado e estamos priorizando a testagem de sintomáticos para otimizar os insumos, justamente para que não falte os exames até que consigamos realizar nova compra”, pontua Waneska.

A gestora frisa que Aracaju era das poucas capitais que realizam teste em assintomáticos, no entanto, ressalta ela, o quadro atual exigiu a adoção de novas medidas estratégicas, levando em consideração o conhecimento já adquirido no decorrer da pandemia.

“A própria OMS [Organização Mundial da Saúde] recomenda que o teste seja feito em pessoas com sintomas. Aracaju era uma das exceções que fazia em assintomáticos porque monitoramos, então, se a gente percebe que o número de pessoas positivas está com o percentual muito alto isso chama a atenção para outras coisas, são os chamados indicadores precoces que apontam a circulação do vírus. Como já sabemos que tem circulação do vírus, vamos priorizar a testagem das pessoas com sintomas”, reitera a secretária.

Acesso aos testes

Para ter acesso aos testes, a população pode recorrer a 41 das 45 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Aracaju, cujas equipes foram devidamente capacitadas para teste rápido antígeno. Além das UBSs, o serviço de testagem é ofertado também nos hospitais municipais Fernando Franco (Farolândia) e Nestor Piva (18 do Forte), que funcionam 24 horas, bem como o Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal (Coroa do Meio), que funciona todos os dias, das 7h às 19h (recepcionando e realizando coleta até as 18h).

“Nesses locais, as pessoas que chegarem apresentando sintomas respiratórios, com febre, tosse, dor de garganta, congestão nasal ou qualquer sintoma gripal, além de serem atendidas, farão o teste. Primeiro se faz uma triagem, a pessoa passa pela equipe de enfermagem e testa. Se for positivo e não tiver necessidade de passar por um médico, ali mesmo será liberada pela enfermeira com notificação de afastamento de, no mínimo, sete dias. Caso seja negativo e houver necessidade, será encaminhado a um médico para ser avaliada”, destaca Waneska.

Outro caminho para ter acesso ao exame é por meio das ações do TestAju, que agora está em Ponto Fixo, na praça Fausto Cardoso, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 11h30, com limite de 200 senhas por dia.

“O TestAju iniciou com a proposta de testar assintomáticos, entretanto, mudamos a sua metodologia e passamos a testar somente sintomáticos, justamente para otimizar os insumos e fazer o distanciamento das pessoas que estão apresentando sintomas e, com isso, reduzir a circulação do vírus e o número de pessoas contaminadas”, salienta a gestora.

O principal objetivo da testagem é identificar quem é positivo e fazer o isolamento dessas pessoas para que haja o bloqueio da circulação do vírus “porque quem está sintomático transmite muito mais do que quem está assintomático”, aponta Waneska.

A secretária orienta ainda que “quem estiver sintomático, pode fazer o teste no primeiro dia em que apresentou os sintomas. Se der negativo, orientamos que compareça do terceiro ao quinto dia de sintomas porque pode ser que a pessoa esteja na janela epidemiológica, apesar de sabermos que a transmissão já se dá de um a dois dias antes da pessoa apresentar sintoma”, completa.

Unidades de Saúde

Atualmente, 22 UBSs funcionam das 7h às 17h e realizam o teste das 8h30 às 15h. São elas: Carlos Fernandes (Lamarão); Amélia Leite (Suissa); Irmã Caridade (Aloque); Madre Tereza (Jaboatiana); João Bezerra (Povoado Areia Branca); Eunice Barbosa (Coqueiral); Anália Pina de Assis (Almirante Tamandaré), José Quintiliano (Cidade Nova); Adel Nunes (América); Osvaldo Leite (Sta Maria); João Cardoso (José Conrado de Araújo); João Oliveira Sobral (Santos Dumont); José Augusto Barreto (Japãozinho); Augusto César Leite (Aeroporto); Celso Daniel (Santa Maria); Roberto Paixão (Dezessete de Março); Maria do Céu (Centro); Walter Cardoso (Veneza); Renato Mazze Lucas (Santos Dumont); Lauro Dantas (Bugio); Carlos Hardmam (Soledade) e Osvaldo de Souza (Getúlio Vargas).

Outras 19 UBSs têm horário estendido e funcionam das 7h às 19h, com testagem das 8h30 às 18h, serão: Ávila Nabuco (Médici); Joaldo Barbosa (América); Geraldo Magela (Orlando Dantas); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); Onésimo Pinto (Jardim Centenário); Augusto Franco (Augusto Franco); Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); José Machado de Souza (Santos Dumont); Santa Terezinha (Robalo); Manoel de Souza Pereira (Sol Nascente); Francisco Fonseca (Dezoito do Forte); Antônio Alves (Atalaia); Dona Jovem (Industrial); José Calumby (Jardim Centenário); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); Max de Carvalho (Ponto Novo); Fernando Sampaio (Castelo Branco); Cândida Alves(Santo Antônio) e Sinhazinha (Grageru).

Foto: Marcelle Cristinne