Policiais do BPRp prende suspeito e apreende 10 quilos de maconha

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha prenderam nesta quarta-feira (09) um indivíduo de 29 anos e apreendeu 10 quilos de maconha, aproximadamente, 40 gramas de cocaína, 3 balança de precisão, diversos pinos vazios utilizados, geralmente, para acondicionar entorpecente e uma mochila preta.

O fato foi registrado no município de Nossa Senhora do Socorro, no Conjunto Parque dos Faróis..

Durante radiopatrulhamneto pelas ruas do Conjunto Parque dos Faróis, no município de Nossa Senhora do Socorro, militares do BPRp foram informados por populares que um indivíduo teria acabado de receber, na rua 46, uma carga de material entorpecente.

Com as informações, os policiais dirigiram-se até a localidade da denúncia com brevidade, localizaram a casa, avistaram,através da janela que estava entreaberta, uma grande quantidade de material entorpecente em um dos cômodos e o suspeito, que ao notar a presença policial tentou empreender fuga pelos fundos da casa.

O indivíduo de 29 anos foi interceptado e abordado e no local, os radiopatrulheiros aprenderam 10 quilos de maconha, aproximadamente, 40 gramas de cocaína, 3 balança de precisão, diversos pinos vazios utilizados, geralmente, para acondicionar entorpecente e uma mochila preta.

O suspeito informou que vendia cada cápsula de cocaína por R$ 20,00 (vinte reais) e guardava a maconha para um indivíduo que lhe pagaria R$ 2.000,00 (dois mil reais) assim que pegasse o entorpecente.

O caso foi apresentado na Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram adotadas.

Com informações e foto do policial militar Aroaldo, da RP