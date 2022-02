“Por que a praça do Siqueira Campos ainda não foi reformada?”, questiona Anderson de Tuca

Em plenária, o vereador Anderson de Tuca (PDT) falou sobre seus pedidos incessantes para que aconteça a reforma na Praça Dom José Thomaz, no Bairro Siqueira Campos. Seu discurso se repete desde 2013, totalizando nove anos lutando para que seja feito um projeto de revitalização e reestruturação na localidade. A praça, além de um lugar de lazer para a população, também abriga o principal ponto para transporte intermunicipal e acomoda diversos comerciantes locais.

“A princípio tinha um projeto para a reforma da praça do Siqueira Campos, infelizmente, as vezes ficamos impotentes perante essas situações, tentamos fazer paliativos, me junto com parceiros para pintura, consigo uma tabela, mas o que a população quer é a praça de volta. Todos os anos temos esse discurso cobrando! Na época do prefeito João Alves tinha um projeto de ampliação, mas eu acho que nós gestores temos que acabar com essa história de que ‘como o ex-prefeito que fez, não vou dar continuidade’, aí começa uma nova licitação, um novo projeto e a praça continua do mesmo jeito”, disse Tuca.

O vereador realiza, todos os anos, eventos na localidade a fim de ajudar a comunidade e movimentar a juventude. Porém ele frisa que seu papel como vereador é buscar meios para que ocorra essa revitalização.

Fonte e foto assessoria