“Praguinhas” no peito feliz

Algumas lideranças políticas do interior começam a se preocupar com a montagem das candidaturas parlamentares, que acontecerão com um formato diferente. Até o momento não se tem certeza absoluta dos nomes que preencherão as chapas e não há um sinal de que a eleição ou reeleição terá um andamento natural, dentro de composições partidárias que foram extintas. Há também dúvidas entre candidatos – até mesmo à reeleição – que ainda não têm certeza de que terá êxito eleitoral em sua sigla ou precisará mudar de posição para tentar se sair bem.

Pior do que montar chapas proporcionais é formar um grupo que eleja pelo menos um ou dois parlamentares – sejam estaduais ou federais – porque a criação de um índice eleitoral não dá absoluta certeza de que o cidadão conquistará o mandato. É muita confusão nas bases partidárias, exatamente pela incerteza de que mesmo um nome que sempre obteve alto percentual de votos, consiga uma vaga, dentro de um partido visto como forte. O deputado Gustinho Ribeiro (SD) andava meio atônito com receio de não reeleger-se, apesar do eleitorado cativo que tem. Resolveu o problema: em março ele se transfere para o Republicanos, que pode eleger dois e Gustinho será um deles.

O Partido dos Trabalhadores terá sua chapa proporcional e é uma legenda com eleitorado firme. Para o pleito deste ano pode até eleger dois – João Daniel e Eliane Aquino – mas a perspectiva é que se contabilize apenas em uma reeleição. A dificuldade de uma sigla das dimensões do PT revela que as outras devem se manter de orelhas em pé, mesmo tendo candidatos fortes em sua chapa. As Federações podem reduzir essas dificuldades, mas algumas legendas veem com desconfiança essa composição definida, porque têm que seguir sempre o mesmo caminho por quatro anos.

A verdade é que as dúvidas existem quanto às eleições para Assembleia e Câmara Federal, tanto dos candidatos quanto das lideranças políticas, que têm de preparar os seus redutos, dentro de muitas incertezas, porque precisam cumprir necessidades do seu grupo e estão gastando o pouco que têm. Não é fácil segurar votos, sem que tenham condições de atender a cada um deles, já que os candidatos, ainda em dúvida quanto ao partido que deverão disputar não se definir, fechar a cancela e manter “praginhas” nos peitos com extrema boa vontade.

Novo encontro com Lula

– Não terei problema para um segundo encontro com o ex-presidente Lula e nem de ter que visitá-lo quantas vezes seja convocado. Política é diálogo, é conversa, é entendimento.

*** A declaração é do governador Belivaldo Chagas (PSD), quando perguntado sobre um novo encontro com Lula até o final de fevereiro.

*** Na quarta-feira à noite chegou à informação sobre uma nova visita de Belivaldo a Lula, mas não foi confirmada… Ainda.

PSD não descarta voto

O presidente Nacional do PSD, Gilberto Kassab, anunciou ontem que não descarta a possibilidade do seu partido votar em Lula no primeiro turno.

*** Segundo Kassab, o PSD e o PT têm “uma relação e um diálogo bastante antigo e que continua”. Kassab esteve com Lula na segunda-feira.

*** As composições para apoio a Lula não serão feitas para que o PT eleja 27 governadores.

Apoia Mitidieri

O conselheiro Ulices Andrade não recuou da candidatura ao Governo de Sergipe, mas está com menor euforia sobre essa decisão, em razão do momento atual.

*** Caso aconteça em Sergipe o que se viu em Pernambuco, com a retirada do nome do senador Humberto Costa (PT) da disputa, Ulices pode voltar a expor euforia.

*** O bloco político que sugere o nome de Ulices apoia, hoje, o deputado federal Fábio Mitidieri.

Articula outro caminho

O médico Antônio Samarone admitiu ontem que Jackson Barreto parece que está articulando outro caminho.

*** Acha que se ele assumir o comando do MDB, ganha força política! Resta saber se os Reis entregam o Partido

*** Fábio Reis já disse que passa o partido para Jackson, mas que precisa de conversas sobre o novo projeto do partido.

JB muda atuação

Jackson Barreto (MDB) teve apenas uma conversa com o presidente regional do PT, João Daniel, mas nada ficou definido sobre mudanças de sigla.

*** Publicamente Jackson diz que será candidato ao Senado e que não abre mão do voto ao ex-presidente Lula no pleito deste ano.

*** O MDB está abrindo nacionalmente os seus diretórios estaduais para fechar apoio com qualquer dos candidatos a presidente da República.

Está em desespero

Um membro bem ouvido da base aliada disse que o ex-governador Jackson Barreto (MDB) está “sentindo um desespero porque está vendo situação complicada e ele não tem para onde ir”.

*** Acrescentou que JB não tem grupo e, “o pior, o PT não o deseja na chapa majoritária. Tudo isso leva a dificuldades política para o pleito”.

*** Jackson, entretanto, conta com o apoio da chamada velha guarda do MDB e dificilmente manterá os Reis na sigla.

Lixão de veneno

O senador Rogério Carvalho (PT) revela que um terço dos agrotóxicos utilizados no país foram autorizados no governo Bolsonaro.

*** – Não bastasse isso, o PL 6299/02 quer transformar o Brasil no maior lixão de veneno do mundo, autorizando produtos banidos em diversos países por prejudicarem a saúde, disse.

PT – 42 anos

Partido dos Trabalhadores completa 42 anos de fundação nesta quinta-feira. Em Sergipe, o presidente do Diretório Estadual, deputado federal João Daniel, convida para o ato que marcará a data, com a posse das secretarias e setoriais.

*** Vai acontecer a partir das 17 horas, na sede estadual do PT. Será um momento de confraternização entre os filiados, filiadas e militantes do partido.

*** Por conta do momento de pandemia, será exigido o comprovante de vacinação contra a Covid para entrada, assim como a utilização da máscara de proteção.

André e Gustavo

O ex-deputado federal André Moura (MB) estava entre os 20 convidados para oara um jantar na casa de um membro do novo partido (Mundo Brasil), ao lado do vice-presidente da sigla, Antônio de Ruenda.

*** No final, André deu um show à parte: fez dupla com o cantor Gustavo Lima e animou o karaokê.

Luciano vai bem

O presidente da Alese, Luciano Bispo (MDB), já deixa a UTI hoje e será transferido para o quarto no Sírio Libanês.

*** A cirurgia deu tudo bem e ele deve retornar a Sergipe dia 22. Familiares e amigos apelam para ampliar esse prazo e que fique em São Paulo até à véspera de carnaval.

*** Com o retorno de Luciano é possível que seja marcada a esperada reunião da base aliada.

Eliane visita Lula

Vice-governadora Eliane Aquino (PT) está em São Paulo para uma agenda ligada à primeira infância.

*** Em foto ao lado de Lula, diz que teve o prazer de conciliar um encontro com “nosso eterno presidente Lula e comemorar ao seu lado o aniversário de 42 anos do Partido dos Trabalhadores

