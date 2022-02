Prefeitura prioriza atendimento de síndromes gripais nas UBSs até 28 de fevereiro

Para facilitar o acesso de quem busca atendimento para síndromes gripais, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde(SMS), priorizou esse serviço em todas as 45 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Com base nessa reformulação do fluxo, até o dia 28 de fevereiro os agendamentos eletivos seguem sendo realizados apenas para gestantes, usuários com quadros descompensados e pacientes regulados para especialistas (pediatra, psiquiatra, psicologia), além do serviço de odontologia que permanece ativo nas unidades.

Até nova avaliação sobre o fluxo, explica a coordenadora da Rede de Atenção Primária, Evelyn Lobo, as consultas eletivas com o clínico geral e exames de lâmina permanecem desmarcados sem reagendamento, e as unidades foram orientadas, via Nota Técnica, para repassar esse direcionamento aos usuários, informando a atual situação diante do surto gripal.

“Esse novo fluxo foi estruturado no fim do mês de janeiro para que a população com sintomas gripais tenha prioridade no atendimento. Essa estratégia foi definida com base no cenário epidemiológico atual, o qual é avaliado semana após semana. No fim deste mês será feita uma nova avaliação, relacionando o número de atendimentos nas unidades e a média de novos casos. Com isso, será definido se o fluxo atual se manterá ou será modificado”, afirma Evelyn.

Atendimento e testagem

Atualmente, as pessoas residentes em Aracaju que apresentam sintomas gripais podem receber atendimento em todas as 45 UBSs e ter acesso ao teste para detecção da covid-19 em 41 delas, assim como no novo Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal e nas urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva.

Ainda nesses locais de testagem, o usuário tem acesso à farmácia, recebendo o medicamento prescrito, mesmo sem estar vinculado à unidade a qual foi atendido. “Esse acesso à farmácia é específico para atendimentos de síndromes gripais”, ressalta a coordenadora da Rede de Atenção Primária.

Dentro das alterações no fluxo, os enfermeiros estão autorizados a realizar o atendimento de pacientes com sintomas muito leves e emitir a notificação de isolamento após o resultado positivo do teste. A testagem é realizada apenas em pessoas com sintomas, e pacientes com sintomas leves deverão ser liberados após entrega do documento.

Ainda de acordo com a Nota Técnica, ao buscar esse tipo de atendimento o paciente deve ser recepcionado, logo em seguida a notificação deve ser preenchida e o usuário encaminhado para testagem. Após o resultado, ele segue para a triagem, onde será avaliado sobre a necessidade de encaminhamento para o profissional médico ou não.

Orientações

A assistência farmacêutica nas UBSs segue recebendo as receitas de medicamentos de uso contínuo, a exemplo dos hipertensivos, com validade ampliada de três meses. E continuam, também, sendo realizadas as visitas domiciliares e as inserções de processos de fraldas e materiais médicos cirúrgicos; as renovações de processos de fraldas e insumos foram ampliadas por mais dois meses.

Foto: Marcelle Cristinne