Procon Aracaju divulga pesquisa de preços dos produtos hortifrúti. Veja lista de produtos

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), disponibiliza, nesta quinta-feira (10), nova pesquisa comparativa de preços de produtos hortifrúti. O levantamento realizado pelo setor de Educação e Pesquisa do órgão visa oferecer referência de preços aos consumidores e monitorar o mercado.

A coleta de dados foi realizada na quarta-feira (9), com a verificação de valores aplicados para 44 itens, sendo 19 diferentes tipos de frutas e 25 legumes, verduras e hortaliças. Para a obtenção dos preços, a equipe visitou sete pontos de venda localizados na capital, incluídos os Mercados Municipais Maria Virgínia Leite Franco e Vereador Milton Santos.

Na pesquisa podem ser observadas as variações de preços para cada produto, considerando que há itens precificados por quilo ou por unidade. No caso do abacate, por exemplo, foram identificados valores entre R$4,99 e R$11,99, por quilo. Já a batata doce consta na tabela com variação entre R$1,50 e R$4,50.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, reforça que o órgão não possui habilitação legal para regular preço mínimo ou máximo dos produtos. No entanto, atua no combate às possíveis abusividades e, com a pesquisa, estimula o consumo consciente. “Esse trabalho ocorre de forma sistemática para auxiliar no monitoramento de mercado, estimular a pesquisa prévia e o consumo consciente”, destaca.

A tabela completa pode ser acessada no site procon.aracaju.se.gov.br. Em caso de dúvidas ou necessidade de registro de denúncias, é possível entrar em contato com o órgão por meio do SAC 151 ou da linha telefônica 3179-6040, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. As solicitações também podem ser encaminhadas através do e-mail [email protected]

Confira a pesquisa completa.

foto Procon Aracaju