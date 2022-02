PT comemora 42 anos e reafirma compromisso com Brasil e Sergipe

O Partido dos Trabalhadores comemora 42 anos nessa quinta-feira, 10 de fevereiro. A data será festejada ao longo do dia, com uma programação de debates nas mídias do partido e, a partir das 17 horas, em Aracaju, acontece um ato político e confraternização na sede do Diretório Estadual de Sergipe.

A partir das 9 horas da manhã, a programação das comemorações nacionais será transmitida pela TvPT, Rádio PT e nas redes sociais do PT Brasil e PT Sergipe, apresentando conteúdos especiais sobre o aniversário.

Em Aracaju, as atividades comemorativas começam às 17 horas, na sede do partido, localizada na Av. Barão de Maruim, 704, Quando realizado o ato de posse das Secretarias e Setoriais internos do partido e, em seguida, haverá uma confraternização.

O secretário de Comunicação do PT/Sergipe, Plínio Pugliesi, diz que depois de um período de perseguição, o partido vive seu melhor momento dos últimos anos. “O PT chega aos 42 anos em um momento decisivo da história do país e reassume seu papel como preferido dos brasileiros. Os governos petistas provaram que o Brasil e Sergipe podem progredir e o povo ser feliz! Agora, o PT confirma seu compromisso para reconstruir o país, o estado e os direitos da população. Por isso, vamos comemorar o legado do partido nessas quatro décadas e o apoio do povo que tem colocado o presidente Lula na liderança em todas as pesquisas.”

Em razão da continuidade da pandemia, será necessário comprovante de vacinação e uso de máscara nas atividades presenciais.

Surgimento do partido

O Partido dos Trabalhadores nasceu da união histórica entre sindicalistas, intelectuais, artistas, setores ligados à Teologia da Libertação da Igreja Católica e militantes políticos que faziam oposição à ditadura militar e retornaram ao país após a decretação da anistia.

Após a realização das grandes greves organizadas pelo movimento sindical na região do ABC paulista em 1979 e 1980, os sindicalistas liderados por Luiz Inácio Lula da Silva entenderam a necessidade de se criar um partido políticos, dentro do processo de redemocratização do país, que fizesse a defesa das lutas e participasse da organização da classe trabalhadora brasileira.

No dia 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion, na capital paulista, foi realizado o lançamento do Manifesto de Fundação do Partido dos Trabalhadores.

A aproximação das lideranças sindicais com militantes políticos da antiga esquerda brasileira, que combatiam o regime militar e tiveram seus direitos políticos devolvidos durante o processo de abertura política, possibilitou a realização de um debate amplo a respeito da proposta ideológica do partido. Desde o início da sua fundação, o PT fez uma opção ideológica pelo socialismo democrático, com críticas aos modelos de socialismo até então implantados em outros países e também ao reformismo proposto pelos partidos social-democratas.

Nesses 42 anos, o PT venceu quatro eleições à Presidência da República, nos governos dos Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff. Atualmente a sigla é formada por 1,6 milhões de filiados, sendo apontado nas pesquisas como o partido preferido de 28% dos brasileiros, com a maior popularidade entre os partidos do Brasil.

Da assessoria