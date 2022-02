Ricardo lembra sobre prazo para apreciar vetos do prefeito

Em discurso na manhã dessa quarta-feira, 9 de fevereiro afirmou que: “Reajuste é na verdade uma recomposição salarial para que o salário dessas duas classes profissionais estejam de acordo com o que determina o piso. Não estou falando de um favor da atual gestão, mas um dever e um direito garantido em lei federal”, alerta.

“Votei a favor dessas duas classes tão importantes por entender que os professores e os profissionais de saúde merecem o melhor que podemos oferecer. E já quero deixar aqui registrado nos anais da história desse parlamento que votarei para derrubar o veto do prefeito por inúmeros motivos”, garante.

Marques lembrou a Mesa Diretora que segundo o que dita o regimento interno da CMA, a Casa tem até 30 dias, para discutir e votar no veto, sob pena gravíssima de perder a oportunidade de fazer justiça e honrar os professores e os agentes de endemias.

“Não quero, enquanto parlamentar pecar por omissão, quero exercer o meu direito de ficar ao lado do que é certo. Para minha surpresa, o prefeito alegou desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal ao enviar para essa Casa o veto a esses dois reajustes que foram aprovados por unanimidade por nós vereadores de Aracaju. A vitória que conquistamos aqui nesse parlamento pertence a todos os trabalhadores, podemos mais uma vez fazer história”, ressalta.“Nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse por um professor. Lembrem-se disso, meu colegas quando forem votar o veto do prefeito. Novamente irei votar pela derrubada do veto e a favor dos professores e dos agentes de endemias.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro