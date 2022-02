Rodrigo Valadares destina emendas para iluminação de Propriá

Atendendo a um pedido do líder comunitário de Propriá, Williams Soares, conhecido por “Mala”, o deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares (PTB), destinou emendas no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para melhorias no sistema de iluminação pública do município.

As obras que estarão centradas no bairro Alto de Aracaju, situado na região do baixo São Francisco, visa trazer mais conforto e segurança aos moradores da região.

O líder Williams Soares, assim como toda a comunidade, aproveitaram o momento para agradecer ao parlamentar pelo gesto e atenção em prontamente atender esse pleito que era um grande desejo dos moradores da localidade.

Foto assessoria

Por Luísa Passos