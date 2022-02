Saúde realiza capacitação sobre prescrição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção

O Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) participou nesta quarta-feira, 09, do projeto de capacitação sobre prescrição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM), promovido pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), vinculado à Rede Ebserh. O público-alvo do curso foram profissionais do HU, residentes e discentes.

Durante o treinamento, a gerente de OPM do Case, Diana Assis de Carvalho Guerra, dialogou com os profissionais sobre o fluxo de solicitação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção junto ao Case, já que a unidade faz a dispensação de recursos mecânicos aos usuários.

“A intenção do curso é capacitar a equipe interna do HU para que eles façam a prescrição de maneira correta, para que o paciente chegue ao Case e tenha seu pedido recebido de forma eficaz. Saindo daqui com o pedido correto, o paciente chega ao Case e adquire a OPM que necessita de uma forma completa. Isso facilita a vida do usuário. Assim, expliquei aos profissionais como funcionam os nossos serviços burocráticos, o requerimento administrativo dentro do estado, o que precisa para que o paciente solicite uma cadeira, uma órtese, uma prótese, o fluxo do Case e quais são as OPMs que temos disponíveis”, disse a gerente de OPM do Case, Diana Assis.

A terapeuta ocupacional do Hospital Universitário, Andreza Bezerra da Silva, salienta que um dos objetivos da capacitação é melhorar a qualidade de vida dos pacientes que necessitam das OPMs. “Tive a ideia de organizar a capacitação pela necessidade que víamos no dia a dia de tantos pacientes, tantos usuários chegando, necessitando desses dispositivos. Na verdade, os pacientes não vêm para o HU com esse propósito de adquirir esses dispositivos. Eles vêm por questões clínicas, seja na internação, seja para acompanhamento ambulatorial, mas quando a equipe multidisciplinar avalia e vê que o paciente precisa desses dispositivos , muitas vezes, o profissional não tem o conhecimento de solicitar dentro dos critérios do SUS. Com isso, surgiu a ideia de realizar a capacitação. O que queremos é acelerar esse fluxo, melhorar a qualidade de vida dos pacientes e das famílias que precisam de cadeira de rodas, cadeira de banho, órteses ou próteses”, enfatiza.

Ao ouvir falar do curso na unidade, a fisioterapeuta do HU/Ebserh, Juliana Dantas Andrade, ficou interessada em aprender mais sobre o assunto. A profissional relatou que a divisão da capacitação em módulos facilitou o aprendizado. “Achei o tema da capacitação bem interessante, porque prescrevemos mas não sabemos de todas possibilidades de prescrição. Uma das coisas que achei bem interessante é em relação a cadeira tetraplégica que tem muitas opções que podemos ajustar para determinados pacientes, de acordo com o perfil. Esse módulo está sendo bastante esclarecedor, achei interessante a divisão de módulos porque não tivemos a sobrecarga de informação, podemos fazer de forma mais diluída, conseguir aprofundar em cada módulo e tirar as nossas dúvidas”, finalizou.

A iniciativa vai garantir o treinamento da equipe multidisciplinar do HU em todos os detalhes da prescrição de OPM e permitir que o Case preste um serviço mais célere aos usuários. O processo de capacitação será dividido em três módulos. O primeiro ocorreu nesta quarta e teve como assunto a prescrição de cadeira de rodas de banho; o segundo módulo será em abril, com foco na prescrição de órteses; o último ocorrerá em junho e terá como assunto a prescrição de próteses, incluindo próteses mamárias.

Foto: Flávia Pacheco