Secretário realiza reuniões para construção de anteprojeto que reestrutura as carreiras policiais

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe realizou nesta terça-feira (08), no gabinete do Procurador-Geral do Estado, Vinícius Thiago Soares de Oliveira, e nesta quarta-feira (09), no gabinete do secretário João Eloy de Menezes, duas reuniões para tratar da construção do anteprojeto de reestruturação das carreiras policiais do Estado.

O anteprojeto será entregue ao governador Belivado Chagas e, posteriormente, apresentado na Mesa de Negociação do Governo do Estado às categorias policiais representadas por seus sindicatos e associações.

Além do secretário João Eloy, participaram das duas reuniões, o delegado-geral, Thiago Leandro, o comandante-geral da Polícia Militar, Marcony Cabral, o procurador-geral do Estado, Vinícius Thiago Soares de Oliveira, e o secretário de Estado de Governo, José Carlos Felizola.

Com informações e foto da SSP