Simone: ‘Não estou nem aí. O melhor é aceitar os 72 anos, o corpo que eu tenho’

“Às vezes, a vida é uma estrada sem acostamento”, filosofa Simone em verso de seu novo single, Haja Terapia, que lança no próximo dia 18, e reflete muito do que a cantora viveu durante os últimos dois anos, em meio à pandemia de covid-19. Nesse período, a Cigarra buscou inspiração nos “mistérios do mar, do céu, da lua e das estrelas”, um movimento que dá o tom desse lançamento de estúdio após quase uma década dedicada aos palcos.

Nesta fase, a cantora tomou como conceito a transparência: não só na estética, mas também sobre si própria. “Fiz as fotos sem maquiagem. Pensei: ‘Vai, encara outra vez!’”, conta com exclusividade.

REDAÇÃO MARIE CLAIRE