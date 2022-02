SMTT orienta redobrar atenção e cuidados no trânsito em áreas escolares

A maioria das escolas da capital já retomou as aulas e na próxima segunda-feira, dia 14, será a vez das instituições de ensino da rede municipal começarem as atividades do ano letivo 2022. Por isso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju chama a atenção para a importância dos cuidados no trânsito em áreas escolares, que são regiões de grande movimento.

Aos condutores, o órgão municipal recomenda que reduzam a velocidade para 30 km/h ao circularem nessas áreas, em conformidade com a legislação; evitem a formação de filas duplas, pois além de ser infração, prejudica a mobilidade do trânsito; não estacionem em local proibido; utilizem o equipamento de retenção adequado para o transporte dos estudantes no veículo; e respeitem a faixa de pedestre. Essas medidas preventivas dão mais fluidez ao trânsito e reduzem as chances de ocorrência de acidentes.

Já aos pedestres, a SMTT alerta para a importância de utilizar a faixa para a travessia segura. Antes de atravessar, o pedestre deve olhar para os dois lados da via e manter a atenção totalmente no trânsito. O superintendente da SMTT, Renato Telles, destaca que o órgão vem atuando em áreas escolares desde o retorno do ano letivo.

“Estamos realizando ações educativas e fiscalizações na porta das escolas desde quando as aulas começaram e, agora, iremos reforçar o trabalho nas instituições da rede municipal. O objetivo é conscientizar as pessoas para que se tenha mais cuidado e atenção no trânsito, ainda mais em áreas escolares onde há grande concentração de pedestres e veículos. Com boas práticas, se melhora a mobilidade e a segurança no trânsito”, disse.

Renato reforça ainda que atitudes simples contribuem para a fluidez do trânsito nessas regiões. “Recomendamos, inclusive, que as pessoas saiam mais cedo de casa para que possam deixar e buscar seus filhos na escola sem pressa e com tempo para estacionar em local permitido, evitando as infrações e colaborando para a fluidez do trânsito”, ressalta o superintendente.

Programação

Para conscientizar o maior número de pessoas, a SMTT fará, na próxima semana, ações educativas na porta das escolas que retornam às aulas no dia 14. O tema segurança no trânsito será abordado de forma lúdica, de modo a chamar a atenção de estudantes, pais e responsáveis.

As atividades serão desenvolvidas em diversas escolas da rede pública da capital sergipana e se estenderão durante toda a semana, conforme a programação desenvolvida pelo órgão.

Segunda-feira, dia 14

Local: Emef Dr. Carvalho Neto

Horário: 6h30

Terça-feira, 15

Local: Emef Papa João Paulo II

Horário: 6h30

Quarta-feira, 16

Local: Emei Joaquim Cardoso de Araújo

Horário: 6h30

Local: Emef Dr. Carvalho Neto

Horário: 11h

Quinta-feira, 17

Local: Emei Jovino Pinto

Horário: 6h30

Local: Emef Papa João Paulo II

Horário: 11h

Sexta-feira, 18

Local: Emei Dom José Brandão de Castro

Horário: 6h30