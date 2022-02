Últimos dias do Circuito da Diversão no RioMar Aracaju

O roteiro de lazer é um excelente programa para incluir na agenda do fim de semana

Até o dia 15 de fevereiro, a garotada pode aproveitar o roteiro de lazer e diversão do parque Homem-Aranha: sem volta para casa, evento que passeia pelo multiverso do Miranha e envolve atrações exclusivas para as crianças. Além de poder curtir as atividades do Circuito da Diversão, o evento é uma oportunidade para ajudar ao Instituto Ramahim. O acesso é mediante doação de 1kg de alimento não perecível (menos sal) ou 5 reais através site do riomararacajuonline.com.br. Todas as doações serão revertidas à ONG, que assiste a pessoas em situação de vulnerabilidade e crianças carentes.

Além das atrações do parque, crianças e adultos podem apreciar as obras de arte do universo Geek expostas no Museu Comics by Relicto, localizado no segundo piso do shopping, ao lado da loja Ricardo Almeida. A mostra conta com 44 esculturas e 15 emoldurados produzidos por professores e alunos da Relicto Academia de Artes e Design. O acesso é gratuito e vale a visita.

Outra atração imperdível para os pequenos é a Escola de Super-heróis. No cenário instagramável, as crianças têm a oportunidade de testar as habilidades: força, mente, agilidade ou defesa, e descobrir que tipo de superpoder possui. A escola funciona de sexta a domingo, das 14h às 20h, e o ingresso custa R$ 20,00. Para participar é preciso agendar pelo WhatsApp (79) 99962-8711. Ao final do circuito, o pequeno super-herói recebe máscara e certificado relacionado ao seu poder.

As atrações ficam em cartaz até a próxima terça-feira e é uma dica bem bacana para as crianças aproveitarem o final de semana!

Da assessoria

Foto_Allisson Santiago/Ana Paula Caldas