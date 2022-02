Unidade governista ameaçada

Por Adiberto de Souza *

O governador Belivaldo Chagas (PSD) vai precisar de toda habilidade do mundo para manter a unidade do grupo político que coordena. A tentativa do emedebista Jackson Barreto de impor de goela abaixo a sua candidatura ao Senado mostra que o clima não é dos melhores entre os governistas. Essa suspeita aumenta quando o PCdoB, partido umbilicalmente ligado ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), declara apoio à ensaiada rebelião de JB. Ora, quem garante que, em sendo preterido, Jackson não se muda de mala e cuia para o time do pré-candidato a governador Rogério Carvalho (PT)? Em isso acontecendo, é provável que Jackson e o PCdoB tentem convencer Edvaldo a não subir no palanque montado por Belivaldo? Esta e outras suposições permitem suspeitar que o governador vai precisar de muita maestria para evitar o estouro da boiada, ademais agora quando alguns pré-candidatos majoritários têm se mostrado muito impacientes. Misericórdia!

Passaporte vacinal

O vereador Soneca (PSD) defende que a Prefeitura de Aracaju determina a exigência do comprovante de vacina contra a covid-19 para a pessoa acessar bares, restaurantes e até os shoppings. Defensor da vacina e de medidas rígidas contra a pandemia, o parlamentar apoia a realização de eventos na capital, desde que sejam respeitados os protocolos sanitários: “É preciso olhar com sensibilidade para quem atua no setor de festas, pois esses trabalhadores foram os mais atingidos nos últimos dois anos”, afirma o vereador. Soneca tem razão!

Apaga velinhas

O Partido dos Trabalhadores festeja nesta quinta-feira seus 42 anos de fundação. A data será comemorada ao longo do dia, com uma programação de debates nas mídias da legenda. A partir das 17 horas, acontece um ato político e confraternização na sede do Diretório Estadual do PT, em Aracaju. Quatro décadas após ter sido fundado, o partido da estrelinha tenta eleger novamente Lula da Silva presidente da República. Marminino!

Agronegócio em festa

Políticos e empresários sergipanos prestigiam hoje em Itabaiana a abertura do Sealba AgroShow, maior evento de agronegócios do Nordeste. São mais de 100 empresas expositoras, uma expectativa de público circulante de 10 mil pessoas, além de ser esperada uma comercialização de R$ 50 milhões. A festa do agronegócio é promovida pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe, com correalização do Sebrae e parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Supimpa!

Passa bem

Boletim médico assinado pelo doutor Matheus Oliveira informa que o deputado estadual Luciano Bispo (MDB) segue em plena recuperação. “O quadro clínico do paciente está normal, dentro da avaliação da pós-cirurgia”, revela o boletim. O parlamentar permanece na semi-UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Luciano foi operado na última terça-feira para a retirada de um tumor benigno no ouvido. A previsão é que o deputado permaneça no estaleiro pelos próximos 30 dias. Então, tá!

Trocando figurinhas

O presidenciável Lula da Silva (PT) recebeu, ontem, a vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino (PT). O encontro aconteceu em São Paulo, onde a petista participou de um evento sobre a primeira infância. “Tivemos uma longa conversa, repleta de muito carinho, história e respeito. Em pauta, o gigante desafio que há pela frente para que possamos reconstruir o Brasil, em meio a um cenário de grave retrocesso social, econômico e político”, postou Eliane nas redes sociais. O projeto político da vice-governadora é disputar uma cadeira na Câmara Federal com o irrestrito apoio do “Barba”. Aff Maria!

Contra a pedofilia

Tramita na Câmara de Aracaju um projeto de lei dispondo sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes informativos contra a pedofilia e a cyberpedofilia. De autoria do vereador Eduardo Lima (Republicanos), a propositura já foi aprovada em primeira votação. Segundo o parlamentar, o projeto visa expor canais de denúncias de bullying nas escolas: “A internet é uma porta de entrada para que o bullying se concentre e potencialize. Precisamos informar como denunciar para que este problema seja sanado”, argumenta Lima. Cruzes!

Processo abortado

A ação popular movida pelo deputado Georgeo Passos (Cidadania) contra o governo de Sergipe foi extinta pelo juiz Marcos de Oliveira Pinto. O parlamentar questionou judicialmente a base de cálculo do IPVA para o exercício deste ano. Em sua decisão, o magistrado argumentou não ter visualizado, em tese, qualquer indicação de lesividade ao patrimônio público seja no que concerne ao valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Ah, bom!

Fome preocupa

A carestia está preocupando a vereadora Linda Brasil (Psol). A distinta defende a imediata implantação da renda básica em Aracaju. Segundo a parlamentar a cesta básica vendida na capital aumentou 6,23% em janeiro passado, ficando em R$ 507,82. “Este é um valor muito alto, ainda mais neste momento de desemprego em alta e um cenário econômico deteriorado por uma política que beneficia os mais ricos e empurra os mais pobres para a miséria”, discursou. Linda defende a implantação urgente de políticas públicas para evitar que mais pessoas passem fome. Crendeuspai!

Arca de Noé

Engana-se quem pensa ser o nosso Corpo de Bombeiros especializado somente em apagar incêndios. Seus bravos militares também sabem socorrer animais em perigo. Nos últimos meses, os bombeiros já resgataram centenas de bichinhos. A maioria era cães e gatos que se perderam, foram abandonados ou se envolveram em situações de perigo. Também foram resgatados pelos soldados do fogo raposas e jacarés. Com tantos animais socorridos no currículo, o Corpo de Bombeiros lembra a arca de Noé da narrativa do dilúvio de Gênesis. Salve, salve!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Tarde, em 15 de dezembro de 1933.

* É editor do Portal Destaquenotícias