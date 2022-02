Vereador Cícero promove programação especial em projeto social no bairro Santa Maria

O vereador Cícero do Santa Maria, juntamente com sua equipe organizou uma programação especial na sua comunidade, gerando alegria e um dia diferente para os moradores da região.

Durante todo o dia de ontem a programação especial na “Casa de Apoio” no Bairro Santa Maria, além dos serviços já oferecidos como o atendimento médico e psicológico, contou com: Corte de cabelo para mulheres, atendimento jurídico, e pediátrico.Todos os serviços prestados foram de forma voluntária, apenas visando o bem estar do povo, segundo o parlamentar. ” O resultado positivo é o sorriso do povo que tanto precisa dessa assistência, e que infelizmente tem difícil acesso a estes profissionais seja por questões de deslocamento, ou financeiras.

A Casa de Apoio continuará funcionamento normalmente nos próximos dias, mas o vereador promete que em breve anunciará uma nova programação especial. ” É muito bom ver que o povo saiu feliz, agradecido. Eles merecem isso e muito mais. Por isso quero em breve repetir a programação especial onde a gente consegue ampliar os serviços voluntários.” finalizou o vereador, em depoimento através das suas redes sociais.

Assessoria