Vice-prefeita acompanha posse de sergipano na presidência do CFC

Nesta quarta-feira, 9, o contador Aécio Prado Dantas Júnior entrou para a história como o primeiro sergipano a presidir o Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Numa solenidade em Brasília, ele foi empossado e aplaudido por muitos colegas de classe, amigos e autoridades, como a vice-prefeita Katarina Feitoza, que representou o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira.

Para Katarina, ter um sergipano na Presidência do Conselho Federal é de grande significado para o Estado e, claro, sinônimo de orgulho. “Ver um sergipano chegar ao ápice da representação de sua classe é muito gratificante. Hoje, o povo de Sergipe e de Aracaju estão em festa”, disse a vice-prefeita.

Em sua fala durante o evento, Katarina Feitoza destacou o papel importante dos profissionais da área, que, a partir de agora, terão em Aécio a representação da conduta e da excelência profissional.

“O Conselho existe para salvaguardar a atuação profissional, e não tenho dúvidas de que Aécio, um profissional tão competente, que atua há tantos anos na área, fará isso muito bem. Meus parabéns, do prefeito Edvaldo e de todo o povo de Aracaju”, ressaltou Katarina.

A solenidade contou com a participação do vereador Josenito Vitale, presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA); do deputado federal Laércio Oliveira e diversas outras autoridades.

Foto: Jamisson Souza