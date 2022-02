Após a constatação de que alguns links encaminhados aos advogados para participação de audiência telepresencial estavam com problema, o que gerou a necessidade de informação por telefone de um link alternativo, a 4ª Vara do Trabalho de Aracaju informa que, caso o fato volte a acontecer, os advogados devem ter acesso às audiências telepresenciais por meio do link https://trt20-jus-br.zoom.us/j/84670427708.

