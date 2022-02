Corrida de rua altera o trânsito nas avenidas Beira Mar e Ivo do Prado no sábado, em Aracaju

Neste sábado, dia 12, as avenidas Beira Mar e da Ivo do Prado ficarão parcialmente interditadas para realização de uma corrida de rua. O bloqueio acontece a partir das 15h30. A interdição tem início na Praia Formosa, sentido Centro, e segue até o Espaço Zé Peixe, na avenida Ivo do Prado. A previsão da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju é que às 18h30 o trânsito nas vias esteja totalmente liberado.

Por conta dos bloqueios, os condutores que estiverem na Beira Mar, sentido Centro, terão que fazer o desvio pela avenida Anísio Azevedo. Também terão bloqueios nos cruzamentos da avenida Ivo do Prado com Augusto Maynard, Duque de Caxias, Barão de Maruim e travessa Benjamin Constant.

“Os cruzamentos da Beira Mar com a Ivo do Prado estarão bloqueados durante a passagem dos atletas e, por isso, haverá desvios no trânsito. Agentes da SMTT estarão nas interdições, orientando os condutores e organizando o trânsito”, explica o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Transporte público

Por conta da corrida, algumas linhas de ônibus que passam pela Beira Mar e Ivo do Prado, no sentido Sul/Norte, terão seus itinerários alterados das 15h30 às 18h30. Confira quais são linhas:

As linhas 051 e 702 farão o seguinte itinerário: avenida Beira Mar, avenida Anísio Azevedo, rua Cedro, rua Itabaiana, rua Itabaianinha, travessa João Quintiliano da Fonseca, Terminal Centro.

Já as linhas 003, 004, 007, 008 e 701 seguirão pela avenida Beira Mar, avenida Anísio Azevedo, rua Cedro, rua Itabaiana, rua Itabaianinha, rua Apulcro Mota, avenida Antônio Cabral, avenida Simeão Sobral, Terminal Mercado.

A linha 200 CIC1 passará pela rua Itabaiana, rua Itabaianinha, rua Apulcro Mota, avenida Antônio Cabral, avenida Simeão Sobral, Terminal Mercado. A linha 709 pela rua Itabaiana, rua Itabaianinha, travessa João Quintiliano da Fonseca, Terminal Centro.

As linhas 031, 032-1, 032-2, 033 e 715 seguirão pela avenida Barão de Maruim, rua Dom José Thomaz, rua Senador Rollemberg, rua Itabaiana, rua Itabaianinha, travessa João Quintiliano da Fonseca, Terminal Centro.

E as linhas 001, 002, 005 e 061 pela avenida Barão de Maruim, rua Dom José Thomaz, rua Senador Rollemberg, rua Itabaiana, rua Itabaianinha, rua Apulcro Mota, avenida Antônio Cabral, Terminal Mercado.

Arte SMTT