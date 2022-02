Deputada recorre à Justiça contra aumento na conta de água da Deso

A precariedade dos serviços ofertados pela Deso e o recente anúncio de aumento na conta de água dos sergipanos voltaram a ser alvos de duras críticas da deputada estadual Kitty

Lima nesta quinta-feira, 10, durante seu pronunciamento na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), que revelou que ingressou na Justiça, nesta manhã, com uma ação popular para suspender o reajuste do valor da conta de água que passará a vigorar a partir

de 1o de março deste ano. Para a parlamentar, a medida é “totalmente descabida” uma vez que a companhia não tem prestado um serviço de qualidade à população, fazendo dela um dos órgãos do Governo do Estado com a pior avaliação entre os sergipanos.

Conhecida em todo o estado por oferecer um serviço de má qualidade aos usuários e por deixar diversos municípios sergipanos sofrerem com a desassistência e com constantes problemas no abastecimento de água, a Deso tem dado sinais

de que parou no tempo em tecnologia e administração, o que para a deputada Kitty Lima é reflexo da falta de uma gestão técnica e moderna na condução da companhia, agravada agora pelo reajuste da taxa anunciado no final de janeiro e que pesará ainda mais no

bolso dos usuários.

“A prioridade de uma empresa pública deveria ser sempre ofertar um serviço de qualidade para os sergipanos, o que claramente não está sendo feito pela Deso e negligenciado pela gestão de Belivaldo Chagas. O aumento que passará a

vigorar em 1o de março pegou todos de surpresa, mas não ficaremos calados e nem aceitaremos esse reajuste covarde contra a população, por isso protocolamos na Justiça uma ação para suspender essa decisão que prejudica milhares de famílias em todo o estado”,

garantiu Kitty Lima, que criticou ainda a falta de abertura de diálogo com a Deso.

“De um tempo pra cá a situação ficou muito pior, pois nós temos tentado buscar diálogo com a presidência da Deso e nunca temos um retorno. Queremos sentar com toda a diretoria para levar as demandas dos sergipanos e saber dela quais

são os entraves que limitam a Deso de melhorar e expandir seus serviços para que assim possamos entender como podemos ajudar. O presidente da Deso não pode se esconder, é preciso que ele assuma a responsabilidade”, disse.

A parlamentar chamou a atenção ainda para as ações recentes da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) em relação a tarifa e a forma de cobrança do consumo de água em condomínios residenciais que, na

opinião de Kitty Lima, evidencia que a prioridade tanto da Deso, quanto do Governo Belivaldo Chagas é a arrecadação e não a prestação de um serviço essencial e de qualidade aos sergipanos.

“A Agrese também propôs mudar a forma de cobrança de água nos condomínios, uma ação ilegal e que representa um retrocesso na área da habitação e do saneamento. A própria Agrese teve que suspender momentaneamente essa forma de cobrança,

porém o aumento da tarifa permanece assim como os problemas na prestação de serviço da Deso”, lamentou.

Ainda em seu pronunciamento, Kitty Lima pontuou alguns municípios de onde tem recebido denúncias e queixas em relação ao desserviço da companhia, a exemplo de Nossa Senhora das Dores, Carira, Pinhão e Nossa Senhora do Socorro.

“A Piabeta, em Socorro, é um triste exemplo do descaso da Deso onde os moradores passam vários dias sem água e precisam pegar água em um bairro vizinho, mas a conta chega religiosamente todos os meses. É inaceitável que em pleno

ano de 2022 a população de Socorro precise se deslocar com toneis e baldes para ir atrás de água porque suas torneiras estão vazias. Esse é o retrato da Deso, é por esse serviço que Belivaldo quer cobrar mais caro aos sergipanos, mas estamos confiantes de

que com essa ação o judiciário se posicionará a favor da população que sofre com a falta de água e com a baixa qualidade desse bem essencial”, afirmou Kitty Lima

foto Ascom

por Felipe Maceió