Deputado Luciano Pimentel celebra benefícios para pessoas com autismo em Simão Dias

O deputado Luciano Pimentel (Sem Partido) subiu à tribuna, nesta quinta-feira, 10, para celebrar ações da Prefeitura de Simão Dias que criaram a Carteira de Identificação do Autista e, consequentemente, atendimentos prioritários para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Com a Carteira de Identificação do Autista, a secretaria de Saúde do município identificou todos os jovens, as crianças, com as suas moradias, o sexo e faixa de idade. Isso era aquilo que o nosso projeto tinha como meta estabelecida, que era ter esta estatística. Eu lembro que no tempo do início da vacinação, nós pedimos que fosse priorizada a vacinação dos autistas e a primeira pergunta foi quantos eram, mas não tínhamos esta informação”, detalhou.

O parlamentar pediu que todos os prefeitos dos municípios sergipanos façam esse trabalho como a gestão do prefeito Cristiano Viana e seu vice-prefeito que é o secretário de Saúde, Reinaldo Prata. Desta forma, este público passa a ter dias especiais de atendimento exclusivo.

“A prefeitura de Simão anunciou que a partir do dia 23 de fevereiro, o centro municipal de especialidades passará a atender os autistas com fonoaudiólogo, com psicólogo, com psicopedagogo e pediatra. Os pais, mães e familiares de autistas sabem o que isso significa. Um dia por mês, o atendimento de saúde no município será dedicado exclusivamente”, contou.

O deputado relatou que tem recebido, em suas redes sociais, pedidos de informações de pessoas que não sabem como começar a pedir ajuda. Este auxílio é necessário principalmente porque se trata de um tratamento caro.

“Isso é importante para que cada um de nós possa ser inclusive uma pessoa melhor, tratar da dor que o outro está sentindo, ajudar nessa recuperação. Isso haverá de se multiplicar no estado de Sergipe, os bons exemplos precisam ser copiados”, afirmou.

A deputada Maria Mendonça (PSDB) comemorou estas atitudes. “Está demonstrado como esta estatística pode ajudar nesse atendimento. Essa visão de que o ser humano tem que ser prioridade faz com que possa trabalhar para dar qualidade de vida a estas pessoas”.

As declarações ocorreram durante o grande expediente da Sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Por Wênia Bandeira/Alese

Foto: Jadilson Simões