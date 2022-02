Empresas apoiadas pelo Governo mostram atrativos em feira agro

Sealba Agro Show reúne empreendedores de Sergipe, Alagoas e Bahia, com presença de indústrias incentivadas pelo PSDI

Entre os dias 10 a 12 de fevereiro, Itabaiana sedia o Sealba Agro Show, evento que reúne agentes ligados ao agronegócio nos Estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. Com expectativa de atrair mais de 15 mil visitantes e de movimentar mais de R$ 50 milhões, a feira oferece espaço para novos negócios e exibição de produtos e portfólios. Entre os expositores, diversas empresas contam com o apoio do Governo de Sergipe, garantindo a possibilidade de instalação e expansão de seus empreendimentos por meio de incentivos fiscais e locacionais.

Um dos mais importantes mecanismos de suporte às empresas do setor agro no Estado é o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI). A iniciativa é executada por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) e do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), vinculados à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

“O Governo de Sergipe vem apostando no fortalecimento do setor industrial, tendo o ramo do agronegócio como um foco bastante relevante. Nesse sentido, as empresas do segmento de fertilizantes são um importante nicho, contribuindo para a movimentação de uma grande cadeia de empregos e atividades comerciais. Eventos como o Sealba Agro Show trazem a oportunidade de que essas empresas fechem parcerias, mostrem seus atrativos e tragam novos negócios para o Estado”, afirma o diretor-presidente da Codise, José Matos.

Apoio

Entre as empresas que contam com o suporte do Governo e da Codise, a Heringer vem se destacando no ramo de fertilizantes. Situada em Rosário do Catete, a fábrica voltou às atividades em 2021 após quase três anos desativada, gerando 40 empregos diretos e 250 indiretos na retomada. A empresa conta com incentivos do PSDI válidos até 2028. De acordo com o gerente comercial da Heringer, Tiê Prata, o apoio do Governo vem sendo fundamental aos projetos da empresa.

“Tanto para a nossa vinda quanto para a reabertura, o incentivo do Governo é essencial para nossas operações. É através desse apoio que temos a possibilidade de atender a três países e 21 estados brasileiros”, resume. Ainda segundo Tiê, eventos como o Sealba Agro Show trazem a possibilidade de projeção para as empresas.

“Todos dependem do agro, seja para consumo ou emprego. Mas existe certo distanciamento entre a população e as empresas do setor. Eventos como este, portanto, trazem a proximidade necessária entre produtores e comunidade, promovendo trocas de experiência e novos negócios”, pontua.

A New Crops é mais uma entre as empresas incentivadas pelo Governo do Estado. Recém chegada em Sergipe, a companhia deve iniciar suas atividades locais em março de 2022. Para a instalação, a empresa adquiriu uma área com apoio locacional do PSDI, situada no Distrito Industrial de Carmópolis.

“O Sealba Agro Show está sendo um ponto de encontro da agricultura da região, onde estamos tendo a oportunidade de ter um contato inicial com o público qualificado. Estamos fazendo lançamento de produtos e oferecendo treinamento a produtores. A montagem da nossa fábrica está sendo finalizada, e contamos com a Codise para adquirir a área com custo reduzido. É uma grande oportunidade”, explica um dos sócios da New Crops, Paulo Tadeu Siqueira.

Fonte e foto assessoria