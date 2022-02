Emsurb intensifica fiscalização para inibir ocupação irregular

Diante de denúncias encaminhadas à Ouvidoria, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) intensificou as atividades de fiscalização no centro comercial da capital. A iniciativa tem o objetivo de organizar e inibir a tomada irregular dos espaços públicos pelo comércio informal, além de assegurar a mobilidade de quem trabalha, reside ou transita pela região.

Neste sentido, na manhã desta sexta-feira, 11, fiscais da empresa foram direcionados aos principais pontos que impactam negativamente a população, como as ruas José do Prado Franco, Santa Rosa, Apulcro Mota e entorno dos mercados centrais. A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por intermédio da Guarda Municipal de Aracaju (GMA).

O presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, ressaltou a importância da continuidade das ações para o ordenamento dessa localidade, a qual está com parte da mobilidade urbana comprometida decido à ocupação indevida das áreas públicas.

“Recebemos algumas reclamações de pedestres, condutores de veículos de pequeno porte e comerciantes a respeito da presença maciça de ambulantes nesta região. A gestão reconhece a questão social, bem como o crescimento da informalidade que se agravou com a pandemia. Porém, é necessário se fazer presente presente diariamente para evitar a ocupação irregular que compromete o fluxo nas principais áreas da região central da cidade”, pontuou o presidente.

Luiz Roberto destacou ainda a manutenção do diálogo durante as fiscalizações. “Os agentes observam o posicionamento de ambulantes, ocupação das calçadas, entre outros pontos. Nosso intuito não é recolher mercadorias e nem entrar em confronto, pois há uma preocupação da gestão, sobretudo, com a dignidade desses trabalhadores”, frisou.

Para o taxista Antônio Fernando o esforço das equipes da Emsurb minimiza os transtornos diários enfrentados por aqueles que precisam se deslocar pela região.

“A gente observa que a Prefeitura tenta organizar a cidade e reservou até um local para os ambulantes aqui mesmo pelo Centro, mas infelizmente a maioria deles prefere ficar nas ruas e isso prejudica o trânsito”, destacou ele referindo-se ao espaço nas imediações da avenida Dr. Carlos Firpo, onde foram realocados cerca de 100 ambulantes em janeiro passado.

“Os fiscais circulam todos os dias por essas ruas, mas infelizmente os ambulantes não cooperam. Eles param os carrinhos de fruta em qualquer lugar, principalmente nas redondezas dos mercados, e isso dificulta muito para quem vem ao centro da cidade”, disse o professor Marcos Brito.

O aposentado Paulo Ferreira do Nascimento também reconheceu o trabalho da gestão. “Esse tipo de fiscalização contribui muito para a mobilidade aqui no Centro”.

