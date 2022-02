Energisa vai investir mais de R$ 223 milhões em 2022 em SE. Montante é 52% superior a 2021

A Energisa realizará investimentos de mais de R$ 223 milhões este ano na área de concessão da distribuidora em Sergipe. A quantia é 52% superior à cifra estimada para 2021. Ao todo, o Grupo Energisa, maior empresa privada de capital nacional do setor elétrico brasileiro, prevê investimentos de R$ 5,6 bilhões para este ano. Este é o maior aporte da história da empresa para um ano. Desse montante, serão R$ 3,8 bilhões destinados às concessionárias de energia e R$ 362 milhões aos empreendimentos de transmissão.

“Temos uma ambição clara de futuro. Queremos liderar a agenda de transição energética no país como uma plataforma completa de soluções em energia para oferecer os melhores produtos e serviços a pessoas e empresas. Para alcançarmos esse resultado, prosseguimos com a estratégia que alia diversificação dos negócios e investimentos robustos. A gestão eficiente no controle de custos, expansão adequada da base de ativos e dinamismo das áreas de concessão norteiam nossa sólida posição financeira que permitiu aumentar os investimentos nos últimos anos”, afirma Maurício Botelho, CFO da Energisa.

Para 2022, a maior parte da alocação dos recursos na distribuição será direcionada aos ativos elétricos; ao combate ao furto de energia; à expansão de redes para ligação de novos clientes, à renovação das frotas e às obras de melhoria da qualidade do fornecimento. Atualmente, a Energisa Sergipe atende aproximadamente 806 mil clientes, divididos em 63 municípios.

“Precisamos focar no futuro buscando garantir a demanda de energia de Sergipe, permitindo o crescimento da economia e da sociedade sergipana, motivo pelo qual, ampliamos os investimentos para garantir a qualidade da energia fornecida, levando conforto e segurança aos nossos clientes”, afirma o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais.

Em 2022, a Energisa planeja realizar diversas obras em Sergipe que vão contribuir para a melhoria e a ampliação do fornecimento de energia como a aquisição de uma subestação móvel para utilização em manutenções preventivas nas subestações, evitando o desligamento programado. Além de garantir a disponibilidade do fornecimento de energia aos nossos clientes, como também nas manutenções corretivas em subestações, proporcionando maior agilidade na disponibilidade do fornecimento de energia. Entre as obras realizadas em 2021, vale destacar a construção de uma nova rede de distribuição de 14 km na Barra dos Coqueiros para atender a crescente demanda dos condomínios, fornecendo energia com mais confiabilidade e qualidade.

O combate ao furto de energia continua sendo uma das prioridades no estado. Este ano, a empresa aplicará mais de R$ 14 milhões nessa frente. “O famoso ‘gato’, além de crime, gera prejuízos a toda a sociedade. Os furtos oneram a população e prejudicam o fornecimento, a arrecadação de impostos e a receita da empresa, comprometendo os investimentos na melhoria dos serviços”, afirma Currais.

Responsabilidade social

A Energisa patrocina e apoia diversas iniciativas que valorizam o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural da região onde atua. Estes projetos buscam impulsionar o desenvolvimento econômico, regional e social das comunidades, contribuindo para o estímulo e acessibilidade ao lazer, ao esporte e à cultura. Os principais projetos apoiados pela Energisa Sergipe são: Orquestra Jovem de Sergipe, Filarmônica de Itabaiana e Parque dos Falcões.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita bruta anual de R$ 29,7 bilhões (2020), o Grupo atende a 8,2 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, geração distribuída (Alsol), serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Por Adriana Freitas