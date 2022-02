Fábio Henrique comemora aprovação de MP que cria financiamento de imóveis para policiais

A Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira, 10, a Medida Provisória (MP) 1070/21 que cria um programa habitacional com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para policiais, bombeiros, agentes penitenciários, peritos, papiloscopistas e guardas municipais realizarem a compra da casa própria.

O voto do deputado federal Fábio Henrique contribuiu para aprovação do pleito. “Estamos acompanhando o movimento da ‘Polícia Unida’ em Sergipe, debatendo melhorias para a categoria de segurança pública e atuando em Brasília sempre a favor dos profissionais que zelam pelo bem-estar e pela segurança de todos. A aprovação da MP 1070 é uma vitória coletiva e merece ser celebrada”, ressalta o deputado do PDT.

O novo programa institui uma linha de crédito para o financiamento imobiliário, de até 420 meses, para agentes efetivos há 3 anos e que possuem renda bruta de até R$7 mil. O “Habite Seguro” é conduzido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e operado pela Caixa Econômica Federal.

Fonte e foto assessoria