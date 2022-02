Flash político: grupo de Marcos Franco decidirá em março apoiar candidato que pode ou não ser indicado pela base

Por Diógenes Brayner

O grupo político liderado pelo ex-deputado Marcos Franco, do MDB, (foto) só vai escolher o candidato a governador do Estado nas eleições deste ano, depois da decisão do nome indicado pela base aliada. O seu grupo político vai analisar os candidatos e anunciar, mais à frente, provavelmente em março, em quem vota.

Marcos Franco deixa claro que não pretende sair do MDB: “caso isso aconteça será por um motivo muito forte”. Ele está trabalhando para aumentar o seu grupo e vai apoiar aquele que for melhor para o pessoal que o integra, “seja Rogério Carvalho (PT), Valmir de Francisquinho (PL), Edvaldo Nogueira (PDT) ou Fábio Mitidieri”.

Aliados de Marcos Franco se sentem isolados pelo MDB e gostariam que o presidente regional do partido, deputado federal Fábio Reis, que é o candidato do bloco a deputado federal, participasse da reunião e o partido não ficasse dividido em opiniões do ex-governador Jackson Barreto e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo.

O empresário Marcos Franco já conversou com os pré-candidatos ao Governo, com o deputado Fábio Mitidieri (PSD), Rogério Carvalho (PT), faltando apenas “tomar um cafezinho” com o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). e ter encontro com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e trata do que for melhor para o seu bloco político, que abrange Laranjeiras, Riachuelo e vai se expandir por outros municípios do Estado.

Marcos terá outras conversas com os pré-candidatos a governador a fim de tomar uma decisão final que não seja exatamente através da indicação de outros grupos. O senador Rogério Carvalho é quem mais tem conversado com ele, expondo projetos que considera importantes para Sergipe, abrangendo o seu grupo, que para ele precisa de maior atenção nos momentos de decisão.