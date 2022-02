Hospital da Polícia Militar de Sergipe celebra 50 anos de serviços prestados à população

HPM desempenhou importante papel, reforçando ainda mais os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) em um dos períodos mais críticos da disseminação do coronavírus

Na manhã desta quinta-feira, 10, a Secretária de Estado da Saúde (SES), Mércia Feitosa, participou da comemoração dos 50 anos do Hospital da Polícia Militar de Sergipe (HPM/SE). Na área externa da unidade hospitalar que presta serviços à Rede Estadual de Saúde, aconteceu uma Missa em Ação de Graças pelo quinquagésimo ano de atividades.

“É com muita satisfação que venho prestigiar os cinquenta anos do HPM, uma unidade hospitalar que possui profissionais extremamente qualificados e com a qual a SES tem trabalhado junto durante todo esse período pandêmico, daqui muitas histórias de superação da Covid-19 puderam ser mostradas. É um hospital que é referência, engrandece o SUS em Sergipe”, destacou Mércia Feitosa, Secretária de Estado da Saúde.

Na ocasião, que reuniu diversas personalidades públicas do estado e trabalhadores da instituição, foram homenageados profissionais que fazem parte da história do hospital. O Coronel Saulo Fontes Santana, diretor Geral do HPM/SE, falou da evolução do equipamento de saúde em suas décadas de existência. “Cinquenta anos de um hospital que começou em 1972, apenas como uma enfermaria do Hospital Santa Isabel, e foi cedido à Polícia Militar e durante esses anos cresceu significativamente. Hoje atende o público da Secretaria de Segurança Pública, ou seja, militares, policiais civis, bombeiros militares e também a sociedade sergipana através de uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde no período da pandemia, atendendo pacientes com Covid-19”, relatou.

De acordo com o diretor, em um dos períodos mais críticos da disseminação do coronavírus no território sergipano, quando houve um elevado número de internações, o HPM desempenhou importante papel, reforçando ainda mais os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). “O SUS se fortalece com o trabalho do HPM, fomos muito importantes em 2020 no advento da Covid-19, passamos a atender os pacientes contando com 42 leitos de enfermaria e 06 leitos de UTI”, reiterou o coronel.

O Hospital da Polícia Militar de Sergipe, dispõe de mais de 20 especialidades médicas, dentre eles, serviços odontológicos e exames como ultrassonografia, teste ergométrico e radiologia. Além de dispor de um recente serviço voltado para atendimento de pacientes com doenças vasculares.

Foto: Valter Sobrinho