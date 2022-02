Marcos Santana anuncia reajuste de 33,24% no salário dos professores de São Cristóvão

A Prefeitura de São Cristóvão vai conceder aumento salarial aos professores de 33,24%, conforme o reajuste do piso definido pelo Governo Federal. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcos Santana na última quinta-feira (10), durante a abertura do planejamento pedagógico da rede municipal de educação.

“Depois de muita análise, nós, como sempre dissemos, vamos respeitar os professores e aplicar o justo percentual de 33,24% na tabela do piso salarial, na carreira do magistério público municipal, respeitando os seus diversos níveis e suas cargas horárias. Não vamos apenas complementar a diferença que nos separa do piso nacional, como já fizemos agora. Aplicaremos o mesmo percentual para todos”, explicou o gestor.

Marcos relembrou que desde 2017 o município vem adotando medidas que visam a recuperação das perdas salariais impostas por gestões anteriores. Ele destacou que, àquele ano, a diferença entre a tabela do piso salarial do magistério no município para o piso nacional era de 69%.

“Nós já recuperamos um percentual, aplicamos mais 10% em janeiro, e ainda devemos pouco mais de 7%. Temos mais de dois anos de mandato e tenho certeza absoluta que ao final dele a tabela salarial de São Cristóvão será a mesma que tem como base a tabela do piso nacional do magistério. Isso vale para os profissionais que foram vítimas desta violência que considero brutal e injusta”, acrescentou.

Ele apontou ainda que, tendo como base o valor que foi pago em dezembro, o município aplicará um total de 43,24% no salário dos professores com mais anos na rede municipal, retroativo ao mês de janeiro de 2022. Os professores que entraram na rede através do último concurso realizado em 2019 terão o reajuste de 33,24% no piso conforme estipulado nacionalmente.

“Isso representa um incremento de mais de R$ 700 mil na folha salarial, mas não há o que se questionar, temos que respeitar a carreira do professor e a única coisa que queremos em troca é respeito ao direito a educação pública de qualidade para os estudantes, porque é assim que iremos construir um projeto de cidade que queremos. Não descansaremos até que a Cidade Mãe de Sergipe seja reconhecida como uma cidade educadora” completou o prefeito.

Ao todo serão mais de 300 professores do município contemplados com o reajuste.

Foto: Heitor Xavier