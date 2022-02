McLanche Feliz terá 100% de brinquedos sustentáveis até 2025

A Arcos Dorados, franquia que opera a marca McDonald’s na América Latina e Caribe, anuncia o avanço no seu compromisso de evoluir para brinquedos 100% sustentáveis no McLanche Feliz até 2025. Desde 9 de fevereiro, a companhia celebra a primeira das quatro campanhas de 2022 com itens sustentáveis com o lançamento de TEEN TITANS GO!. Os lançamentos aumentam em 25% o número de semanas de ofertas de brinquedos sustentáveis em relação a 2021.

Esta iniciativa está alinhada com o compromisso global do McDonald’s de evoluir os brinquedos do McLanche Feliz para itens feitos de materiais renováveis, reciclados e certificados; bem como com as diferentes iniciativas da “Receita do Futuro”, estratégia regional de Arcos Dorados destinada a reduzir o impacto da sua operação no meio ambiente. O plano da empresa é incorporar gradualmente este tipo de brinquedo e, a partir de 2025, oferecer todas as coleções de brinquedos sustentáveis no McLanche Feliz na América Latina.

O lançamento TEEN TITANS GO! se inspira na popular série de super-heróis adolescentes e traz oito opções, cada uma delas composta por uma caixa decorada, 2 lápis de cor com duas pontas, uma folha de adesivos inspirados no universo dos heróis e um mega pôster com atividades interativas na parte da frente e uma divertida história em quadrinhos no verso. São eles: Starfire™, Robin™, Raven™, Cyborg™, Teen Titans™, Beast Boy™, Robin & Starfire™ e Cyborg & Beast Boy™. Todos os itens são feitos de papel e materiais de origem sustentável ou certificados, livres de desflorestamento e recicláveis.

“Temos o prazer de anunciar o lançamento da primeira campanha de brinquedos 100% sustentáveis do McLanche Feliz no Brasil em 2022, pois nos aproxima ainda mais dos objetivos estabelecidos da estratégia Receita do Futuro da Arcos Dorados. Começamos a fazer progressos na substituição de materiais por aqueles com menor impacto no planeta em 2018 com a evolução das embalagens dos nossos produtos e agora a iniciativa é reforçada com este avanço global do McLanche Feliz. E não só isso, com este lançamento queremos estimular a criatividade e os momentos divertidos em família, como também ensinar às crianças a importância de cuidar do ambiente com ações simples que fazem uma grande diferença”, diz Mariana Scalzo, Diretora de Comunicação Corporativa da Arcos Dorados no Brasil.

A nova campanha convida toda a família para se divertir e estimular sua criatividade e imaginação. O lançamento estará disponível nos restaurantes da rede, McDelivery e Drive-Tudo em todo o país.

Ingredientes de qualidade

Há mais de quatro décadas, o McLanche Feliz é mais do que uma refeição para as crianças. É uma plataforma importante de conexão com o mundo da imaginação, pensada para promover momentos de diversão e aprendizagem. Com produtos preparados com os melhores ingredientes e da mais alta qualidade, seu cardápio está em constante evolução.

Em 2019, a marca renovou o menu infantil para oferecer uma opção ainda mais equilibrada, diminuindo as quantidades de sódio, gorduras, açúcares adicionados e incorporando mais frutas e vegetais. Saiba mais sobre essa e outras iniciativas, acessando o e-book “Guia McLanche Feliz Para Pais Curiosos”.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a franquia responsável pela operação do McDonald’s em 20 mercados da América Latina e do Caribe, com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes da marca nessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.250 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 90.000 funcionários (dados de 30/09/2021). No Brasil, são mais de 1.050 unidades, empregando mais de 50.000 pessoas. A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a companhia, por favor, visite o nosso site: www.arcosdorados.com.

