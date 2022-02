Notas do Enem 2021 servem como ingresso na Unit

A divulgação dos resultados finais do Enem foi antecipada pelo MEC. Com a nota, o aluno pode ingressar na Universidade Tiradentes (presencial e EAD).

Os candidatos já podem consultar a nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Com a nota em mãos, o candidato pode ingressar na Universidade Tiradentes (Unit), tanto em cursos de graduação presencial quanto EAD, usando apenas este resultado, sem precisar de vestibular. Para isso, o estudante precisa ter alcançado a pontuação mínima prevista no regulamento, conhecida como “nota de corte”, além de não ter zerado a redação do Enem.

Basta preencher o formulário no site da Unit: www.unit.br/enem. Sendo classificado, o aluno precisará somente apresentar o histórico do Ensino Médio e o Boletim de Desempenho do Enem para comprovar as informações. As maiores notas são classificadas de acordo com os cursos e as vagas disponíveis em cada unidade.

Simulador Enem

O candidato pode acessar o simulador de nota do Enem na Unit lançando seus acertos para ter uma estimativa. Trata-se de uma aproximação ao cálculo da Teoria de Resposta ao Item do ENEM, por isso, não é uma nota oficial e tem uma margem de erro de 10%. No site, também é possível baixar o Gabarito ou Tabela de Correção.

O que fazer com a nota do Enem?

Dentre as possibilidades, o estudante pode ter acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de crédito estudantil, e também há a possibilidade de se candidatar ao Programa Universidade para Todos (ProUni) que oferta bolsas de estudos parciais (50%) e integrais (100%) em diversos cursos da Unit.

Para isso, basta escolher a Universidade Tiradentes no ato da inscrição tanto do ProUni, entre 22 e 25 de fevereiro; quanto do Fies, de 8 a 11 de março.

Para descobrir as outras possibilidades sobre o que fazer com a nota do Enem, confira este infográfico exclusivo.

