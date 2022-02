Para capitão Samuel a “decisão do STF é uma vergonha”

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou nesta quarta-feira (03) a validade das federações partidárias estabelecidas pelo Congresso Nacional em 2021 e determinou, para as eleições de 2022, o prazo de 31 maio para o registro da união. Por dez votos a um, os ministros consideraram constitucional a formação dos blocos entre os partidos. Já com relação ao período de formalização, o placar foi de 6 a 4 — um grupo de ministros defendeu a extensão até agosto.

As federações permitem que diferentes siglas formem uma só agremiação, inclusive nos processos de escolha e registro de candidatos para eleições majoritárias.

Para o deputado estadual capitão Samuel Barreto, sobre a federações partidárias estabelecidas pelo Congresso Nacional, com essa decisão, “nos estados os candidatos a deputado estaduais e federais só saberão qual governador e Presidente seu partido vai apoiar apos o prazo de filiação, ou você apóia ou você sai da disputa. Como o eleitor fica nesta situação?”, questionou o parlamentar.

Para Samuel, “o STF quer acabar de vez com o Brasil. Agora as eleicao estão nas mãos deles e dos grandes caciques de Brasília. Escolha partidárias nos estados pelos candidatos nao terão valor, você se filia e depois saberá com quem vai disputar. Pode fechar o congresso que renovação não terá”, disse.

Para o deputado, ‘você monta uma chapa no Partido A, ai lá completa em Brasília surge a federação com Partido B (tem um candidato tubarão) você terá que retirar a candidatura de um pequeno peixe para o Tubarão comer o restante e se manter no Mandato. Uma vergonha esse STF”, disse.

Samuel concluiu explicando que “os partidos que fizerem como Federações antes do prazo final de filiação, terão uma preferência dos candidatos nos Estados, a segurança e a transparência serão atraentes. Terá Partido que morrerá junto ccm seu candidato Tubarão. Absurda decisão do STF, eleições com partidária total”.